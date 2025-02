Bombazo de CaixaBank: no et despistis, només tens uns dies per emportar-t'ho

CaixaBank ha llançat una promoció irresistible per a aquells que domiciliïn la seva nòmina abans del 28 de febrer de 2025. Depenent de l'import de la teva nòmina, podràs obtenir diferents regals i beneficis. Aquesta oferta ha generat un gran impacte entre els clients, i és important que coneguis els detalls per aprofitar-la al màxim.

CaixaBank ho dona tot amb aquesta promoció: regals per domiciliar la teva nòmina

CaixaBank ofereix incentius atractius segons l'import de la nòmina que domiciliïs: Per a nòmines des de 900 euros fins a 1.500 euros, tindràs un abonament en compte de 150 euros. A més, aconseguiràs un cupó de 200 euros per utilitzar al portal Facilitea, on trobaràs productes d'electrònica, llar, mobilitat, esport i oci.

En nòmines superiors a 1.500 euros fins a 2.500 euros, et regalaran 250 euros, un cupó de 300 euros a Facilitea. I per a les nòmines superiors a 2.500 euros, podràs aconseguir un Smart TV Samsung de 50 polzades, un abonament de 250 euros i un cupó de 400 euros a Facilitea.

Condicions per participar: només al febrer

És important destacar que la promoció del televisor està limitada a 10.000 unitats, per la qual cosa és recomanable actuar amb rapidesa si desitges aquest regal. Per beneficiar-te d'aquesta promoció, has de complir amb les següents condicions:

Domiciliar una nòmina

Domiciliar tres rebuts al teu compte de CaixaBank.

Realitzar almenys tres compres amb la teva targeta CaixaBank per trimestre (s'exclouen les targetes d'empresa).

Quant al compromís de permanència, has de mantenir aquestes condicions durant 24 mesos. Has de romandre com a client de CaixaBank durant 24 mesos addicionals, mantenint un compte o dipòsit amb un saldo mínim superior a 5 euros. És fonamental llegir i comprendre totes les condicions per assegurar-te de complir amb els requisits i evitar possibles penalitzacions.

Impacte de la promoció de CaixaBank

Aquesta promoció ha estat molt exitosa a causa de la varietat i atractiu dels regals oferts. A més, les condicions són accessibles per a molts clients, la qual cosa ha generat un gran interès. Poder triar entre diferents incentius segons l'import de la nòmina permet als clients seleccionar l'opció que millor s'adapti a les seves necessitats.

No deixis passar aquesta oportunitat que CaixaBank ofereix fins al 28 de febrer. Recorda que algunes promocions tenen unitats limitades, així que actua aviat per assegurar-te d'obtenir el regal que desitges.