Alerta de Banco Sabadell a tots els seus clients: fes això o et quedaràs 'tieso'

Banco Sabadell ha emès una alerta important a tots els seus clients sobre un augment d'estafes a través de WhatsApp. Aquestes estafes busquen enganyar les persones perquè entreguin diners o informació personal. És crucial estar atents i saber com protegir-se.

Banco Sabadell avisa de forma urgent: compte amb els estafadors a WhatsApp

Els delinqüents envien missatges des de números desconeguts, fent-se passar per un familiar proper. Al·leguen haver canviat de número a causa de problemes com pèrdua del telèfon o danys en el dispositiu.

Després, sol·liciten diners amb urgència, argumentant una situació d'emergència. Aquest mètode es coneix com l'estafa del "familiar en problemes". Per detectar un frau a WhatsApp, molt de compte amb els números desconeguts.

Si reps un missatge d'algú que diu ser un familiar, però utilitza un número nou, desconfia. A més, els estafadors solen crear una sensació d'urgència perquè actuïs sense pensar. Per si no fos prou, sol haver-hi errors ortogràfics o gramaticals en aquests missatges fraudulents que poden delatar-los.

Què no has de fer mai

No comparteixis informació personal o bancària, ja que Banco Sabadell mai et demanarà dades sensibles a través de WhatsApp. Tampoc facis clic en enllaços sospitosos: Aquests poden dirigir a pàgines falses dissenyades per robar la teva informació.

És molt recomanable no realitzar transferències sense verificarIa abans d'enviar els diners, confirma la identitat de la persona contactant-la per altres mitjans.

Com protegir els teus diners i evitar estafes

Si algú que diu ser un familiar et contacta des d'un número desconegut, truca al número antic o utilitza un altre mitjà per confirmar la seva identitat.

Desconfia de missatges inesperats: Si reps un missatge sospitós, evita interactuar amb ell.

Mantén les teves dades segures: No comparteixis contrasenyes, números de PIN ni informació de targetes.

Actualitza els teus dispositius: Mantén el teu telèfon i aplicacions actualitzades per protegir-te contra vulnerabilitats.

Bloqueja i reporta: Si identifiques un intent d'estafa, bloqueja el número i reporta'l a WhatsApp.

Contacta amb el teu banc: Si has compartit informació sensible o realitzat una transferència, informa immediatament a Banco Sabadell per prendre mesures.

Estar alerta i seguir aquests consells pot ajudar-te a protegir els teus diners i evitar ser víctima d'estafes a WhatsApp. La prevenció i la cautela són els teus millors aliats contra el frau.