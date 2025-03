Hisenda no es pren a la lleugera: si fas això amb casa teva, multa assegurada

Hisenda ha intensificat la seva vigilància sobre els propietaris que lloguen els seus habitatges com a pisos turístics. L'objectiu és assegurar que tots els ingressos obtinguts per aquest tipus de lloguers es declarin correctament en la Declaració de la Renda. No complir amb aquesta obligació pot comportar sancions significatives.

Avís d'Hisenda als propietaris de pisos turístics: molt de compte

En els últims anys, Hisenda ha enviat nombrosos avisos a contribuents que posseeixen pisos turístics. Aquestes comunicacions recorden l'obligació de declarar els ingressos obtinguts pel lloguer d'aquestes propietats. L'increment de plataformes digitals que faciliten el lloguer vacacional ha portat a una major atenció per part de les autoritats fiscals.

A més, Hisenda ha establert acords amb aquestes plataformes per obtenir informació sobre les transaccions realitzades. El que li permet identificar a aquells que no compleixen amb les seves obligacions fiscals.

Quan hem de tributar per un pis turístic?

Tots els propietaris que lloguin el seu habitatge amb finalitats turístiques estan obligats a declarar els ingressos percebuts. Aquests s'han d'incloure en la Declaració de la Renda anual. És important destacar que, a més dels ingressos, també es poden deduir certes despeses relacionades amb el lloguer.

Són les despeses de manteniment i reparació, subministraments durant el període en què l'habitatge va estar llogat i comissions de plataformes o agències intermediàries. No obstant això, és fonamental conservar tots els justificants i factures que recolzin aquestes despeses, ja que Hisenda pot requerir la seva comprovació.

Per què Hisenda està a l'aguait?

L'auge dels pisos turístics ha generat preocupació en diversos àmbits. El lloguer no declarat contribueix a l'economia submergida, afectant negativament la recaptació fiscal i la competència lleial en el sector turístic.

La proliferació de pisos turístics pot reduir l'oferta de lloguers residencials, incrementant els preus i dificultant l'accés als residents locals. Per aquestes raons, Hisenda ha intensificat els seus esforços per regularitzar aquesta activitat i garantir que tots els propietaris compleixin amb les seves obligacions fiscals.

Conseqüències de no tributar els ingressos per lloguer turístic

No declarar els ingressos obtinguts pel lloguer d'un pis turístic pot tenir conseqüències greus. No t'arrisquis pel bé de la teva butxaca.

Sancions econòmiques: Les multes poden variar segons la gravetat de la infracció, podent oscil·lar entre el 50% i el 150% de la quantitat no declarada.

Recàrrecs per demora: Si Hisenda detecta l'omissió, a més de la sanció, s'aplicaran interessos de demora. Seran des del moment en què s'havia de declarar l'ingrés.

Inspeccions fiscals: La falta de declaració pot derivar en una inspecció més exhaustiva de les finances del contribuent, el que podria descobrir altres possibles irregularitats.

Per evitar problemes amb Hisenda, és aconsellable incloure en la Declaració la totalitat dels ingressos obtinguts pel lloguer turístic. Conserva contractes, factures i qualsevol document que recolzi tant els ingressos com les despeses relacionades amb el lloguer. I comptar amb l'ajuda d'un assessor fiscal pot ser fonamental per complir amb totes les obligacions i aprofitar les deduccions disponibles.