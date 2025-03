Aplaudeixen a rabiar l'última novetat de CaixaBank: els espanyols encara no s'ho creuen

CaixaBank ha anunciat una notícia que ha estat rebuda amb gran entusiasme per part dels seus inversors. CaixaBank ha confirmat la distribució d'un dividend complementari de 0,2864 euros bruts per acció, que s'abonarà el 24 d'abril de 2025.

Aquest dividend complementari se suma al dividend a compte de 0,1488 euros bruts per acció que l'entitat va pagar al novembre de 2024. D'aquesta manera, la remuneració total a l'accionista corresponent a l'exercici 2024 ascendeix a 0,4352 euros bruts per acció, la qual cosa representa el 53,5% del benefici net consolidat de l'entitat.

CaixaBank provoca el júbil de molts inversors: atents al 24 d'abril

Per poder rebre aquest dividend complementari, els accionistes han de complir certs requisits. És necessari ser titular d'accions de CaixaBank abans del 22 d'abril de 2025, data en què les accions cotitzaran ex-dividend. Això significa que aquells que adquireixin accions a partir d'aquesta data no tindran dret a rebre aquest pagament.

Aquest anunci ha generat una gran satisfacció entre els inversors de CaixaBank. La possibilitat de rebre una remuneració atractiva per les seves accions és una gran notícia per a aquells que confien en l'entitat. A més, aquest dividend complementari reflecteix la sòlida posició financera de CaixaBank i el seu compromís amb la retribució a l'accionista.

Un context inigualable per a CaixaBank: tot són bones notícies

El context en què s'emmarca aquest dividend és especialment rellevant. El 2024, CaixaBank va aconseguir un benefici net de 5.787 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 20,2% respecte a l'any anterior. Aquest resultat supera àmpliament els objectius financers i qualitatius del Pla Estratègic 2022-2024 de l'entitat.

Aquest bon rendiment s'atribueix al creixement de l'activitat comercial i a uns tipus d'interès elevats durant gran part de l'any. A més, l'entitat ha mantingut una rigorosa gestió del risc i ha millorat la seva eficiència, situant la ràtio d'eficiència en el 38,5% al tancament de l'any.

CaixaBank treu pit després d'un any 2024 excepcional

CaixaBank també ha anunciat un nou programa de recompra d'accions per valor de 500 milions d'euros, completant així el pla de distribució contemplat en el seu pla estratègic per assolir l'objectiu de 12.000 milions d'euros.

Aquests resultats i decisions estratègiques han permès a CaixaBank treure pit després d'un any 2024 excepcional. L'entitat ha demostrat la seva capacitat per adaptar-se a un entorn canviant i per generar valor per als seus accionistes. La distribució d'aquest dividend complementari és una mostra més del seu compromís amb la satisfacció dels seus inversors i de la seva solidesa financera.