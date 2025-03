Ja és oficial: Hisenda revela la data en què començarà a pagar això

L'Agència Tributària ha confirmat que la campanya de la Declaració de la Renda 2024 començarà el 2 d'abril de 2025. A partir d'aquesta data, els contribuents podran presentar les seves declaracions de manera telemàtica. A més, Hisenda ha anunciat que les devolucions de l'IRPF s'iniciaran pocs dies després de l'inici de la campanya.

Avís important d'Hisenda sobre la Renda: a partir del 4 d'abril

Presentar la Declaració de la Renda en els primers dies de la campanya té diversos avantatges. I és que a partir del 4 d'abril, dos dies més tard de l'inici de la campanya, alguns rebran els diners de les devolucions.

Com més aviat es presenti la declaració, més aviat es processarà i, en cas de resultar a retornar, es rebrà els diners en menys temps. Si es detecten errors o discrepàncies, hi haurà més temps per esmenar-los sense incórrer en sancions o recàrrecs. Conèixer el resultat de la declaració amb antelació permet una millor organització de les finances personals.

Dates clau de la campanya de la Renda 2024-2025

És fonamental tenir en compte les següents dates per complir amb les obligacions fiscals. La primera és el 2 d'abril, amb l'inici de la presentació per Internet de les declaracions de Renda i Patrimoni 2024.

6 de maig: Començament del servei de confecció de declaracions per telèfon. La cita prèvia per a aquest servei es podrà sol·licitar des del 29 d'abril.

3 de juny: Inici de l'atenció presencial en oficines de l'Agència Tributària per a la confecció de declaracions. La cita prèvia per a aquest servei estarà disponible des del 29 de maig.

25 de juny: Data límit per presentar declaracions amb resultat a ingressar i amb domiciliació bancària.

30 de juny: Fi de la campanya de la Renda 2024. Últim dia per presentar les declaracions.

Consells per obtenir abans la devolució de la Renda

Per agilitzar la devolució d'Hisenda, es recomana presentar la declaració electrònicament. La presentació telemàtica és més ràpida i eficient que la presencial o per correu.

Facilita un número de compte vàlid i actualitzat per rebre l'ingrés directament. Assegura't que totes les dades siguin correctes i estiguin completes per evitar retards per possibles requeriments d'informació addicional.

Si es requereix ajuda per confeccionar la declaració, és aconsellable sol·licitar cita el més aviat possible per evitar demores. Seguint això i complint amb les dates clau, els contribuents podran gestionar de manera eficient la seva Declaració i rebre, en el seu cas, la devolució corresponent en el menor temps possible.