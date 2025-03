Gir de 180 graus d'Hisenda: un alleujament per a la butxaca de molts, per fi

Recentment, el Ministeri d'Hisenda ha fet un pas significatiu en reduir l'IVA de certs pans especials al 4%. Aquesta mesura respon a una sentència del Tribunal Suprem que obliga a equiparar el tractament fiscal d'aquests productes al del pa comú.

Per a molts, especialment aquells amb necessitats dietètiques específiques, aquesta rebaixa representa un alleujament econòmic. És una de les novetats, encara que forçada, més importants per als consumidors en aquests últims dies.

Hisenda, obligada a fer això amb l'IVA de certs pans: baixada considerable

Hisenda ha decidit reduir l'IVA de pans especials, com el pa sense gluten, les reganyes, els colines, el pa de motlle i el pa de pita, del 10% al 4%. Aquesta decisió es basa en una sentència del Tribunal Suprem del passat mes d'octubre.

Amb tot, la diferència del tipus impositiu entre el comú i els especials viola el principi de neutralitat de l'IVA i la jurisprudència europea. La sentència obliga a reduir l'IVA d'aquests pans, equiparant-los fiscalment al comú. Aquesta mesura busca garantir la lliure competència i complir amb la normativa europea.

El que significa per a molts consumidors la baixada de l'IVA al 4%: atent

La reducció de l'IVA al tipus superreduït del 4% implica que els consumidors pagaran menys per aquests productes. Per a les persones celíaques, per exemple, la rebaixa en el pa sense gluten representa una ajuda econòmica significativa, ja que aquests productes solen ser més cars que el pa convencional.

L'Associació Espanyola de la Indústria de Forn, Brioixeria i Pastisseria (ASEMAC) ha qualificat la mesura com a històrica i beneficiosa per al sector. Alleujant restriccions prèvies que dificultaven el desenvolupament de la indústria fornera. Per als consumidors, especialment amb necessitats dietètiques específiques, la rebaixa de l'IVA és vital, ja que redueix el cost de productes essencials i millora la seva qualitat de vida.

Amb tot, la decisió d'Hisenda és un pas positiu que beneficia tant la indústria fornera com els consumidors. El cas és que produeix un alleujament en la butxaca de molts espanyols. I garanteix un tractament fiscal més coherent per a tots els tipus de pa.