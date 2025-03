Avís d'Hisenda: aquest és el màxim de diners que pots pagar en efectiu.

Hisenda ha emès un avís contundent sobre el límit màxim de diners en efectiu que es pot utilitzar en una botiga. Des de juliol de 2021, el límit per a pagaments en efectiu es va reduir a 1.000 euros per operació, sempre que alguna de les parts actuï en qualitat d'empresari o professional.

Anteriorment, aquest límit era de 2.500 euros. Aquesta mesura té com a objectiu principal combatre el frau fiscal i promoure la transparència en les transaccions econòmiques.

Hisenda és contundent: no pots pagar més d'aquesta quantitat en efectiu

La normativa estableix que no es poden pagar en efectiu les operacions d'un import igual o superior a 1.000 euros, sempre que alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d'empresari o professional.

És important destacar que aquesta limitació s'aplica al total de l'operació, no al pagament en efectiu en si. Per exemple, si una compra ascendeix a 1.200 euros, no es pot abonar una part en efectiu i la resta per un altre mitjà. Tota la transacció s'ha de realitzar mitjançant mètodes de pagament electrònics o bancaris.

Per a persones físiques que no tinguin el seu domicili fiscal a Espanya i no actuïn en qualitat d'empresaris o professionals, el límit de pagament en efectiu és de 10.000 euros. Aquesta excepció s'aplica, per exemple, a turistes que realitzen compres al país.

Motiu del canvi: combatre el frau fiscal

La reducció del límit d'efectiu forma part de les mesures adoptades pel Govern per combatre el frau fiscal i l'economia submergida. En limitar l'ús d'efectiu en transaccions d'alt valor, es busca augmentar la traçabilitat de les operacions econòmiques i dificultar pràctiques fraudulentes.

Segons l'Agència Tributària, aquesta mesura facilita el control i seguiment de les transaccions, promovent una major transparència en l'economia.

Incomplir la normativa suposa una infracció administrativa greu

L'aplicació d'aquesta mesura ha generat diverses reaccions entre els consumidors i entitats. Segons una enquesta de GAD3, publicada al novembre de 2024, el 85% dels espanyols s'oposa a la desaparició dels diners en efectiu.

Aquesta oposició és encara més gran entre els majors de 65 anys (89%) i en llars amb ingressos inferiors a 1.200 euros mensuals (88%). Els enquestats expressen preocupacions sobre l'exposició de dades personals i el control de les seves finances en utilitzar mètodes de pagament digitals.

L'incompliment d'aquesta normativa es considera una infracció administrativa greu. Tant el pagador com el receptor dels diners en efectiu que excedeixi el límit establert seran responsables solidaris i podran ser sancionats amb una multa del 25% de l'import pagat en efectiu que superi els 1.000 euros.