Cop dur d'Hisenda als espanyols que no facin aquest gest: 20.000 euros

L'Agència Tributària ha recordat recentment la importància de presentar el model 347, una declaració anual d'operacions amb terceres persones. Aquest document és obligatori per a autònoms, empreses i comunitats de propietaris que hagin realitzat transaccions superiors a 3.005,06 euros durant l'any fiscal.

Hisenda no avisa més: el model 347 és de presentació obligada

El model 347 és una declaració informativa en la qual es detallen les operacions econòmiques amb tercers que superin l'import esmentat. El seu objectiu és proporcionar a Hisenda informació sobre les transaccions realitzades, facilitant el control i la prevenció del frau fiscal.

Entre les operacions que s'han d'incloure hi ha vendes, compres, prestacions de serveis i lloguers. Estan obligats a presentar el model 347:

Autònoms i professionals que realitzin activitats econòmiques i hagin efectuat operacions amb tercers que superin els 3.005,06 euros anuals.

Empreses i societats que, en el desenvolupament de la seva activitat, hagin superat aquest llindar en les seves transaccions amb un mateix client o proveïdor.

Comunitats de propietaris que hagin contractat serveis o realitzat compres per sobre del límit establert.

No obstant això, estan exempts de presentar-lo aquells que no tinguin domicili fiscal a Espanya. I que no superin el límit d'operacions, o es trobin sota certes condicions específiques.

Termini de presentació d'Hisenda: que no se t'oblidi

Per a l'exercici fiscal 2024, el termini de presentació del model 347 és de l'1 al 28 de febrer de 2025 i és fonamental presentar-lo per evitar sancions. La presentació es realitza de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Agència Tributària. Requereix identificació mitjançant sistemes com Clave Pin, certificat digital o DNI electrònic.

No presentar el model 347 dins del termini establert pot comportar sancions significatives. La Llei General Tributària preveu multes que oscil·len entre 300 i 20.000 euros, depenent de la gravetat i el nombre de dades omeses.

Específicament, s'estableix una sanció de 20 euros per cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat que s'hauria d'haver inclòs en la declaració. Amb un mínim de 300 euros i un màxim de 20.000 euros.

A més de les sancions econòmiques, l'incompliment d'aquesta obligació pot derivar en inspeccions per part d'Hisenda. La qual cosa podria complicar encara més la situació fiscal del contribuent.

Recomanacions de l'Agència Tributària

Per evitar sancions i complir amb les obligacions fiscals, es recomana revisar detalladament totes les operacions realitzades durant l'any per identificar aquelles que superin el llindar establert.

Cal comptar amb assessorament professional, especialment si es gestionen comunitats de propietaris o es tenen dubtes sobre l'aplicació del model 347. I utilitza eines de gestió comptable que facilitin el registre i control de les transaccions econòmiques.