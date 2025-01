Alerta urgent d'Hisenda: si t'arriba això al mòbil, ni se t'acudeixi fer-ho

L'Agència Tributària ha emès una advertència sobre una nova estafa que afecta els ciutadans espanyols. Es tracta d'un frau conegut com a "smishing", on els estafadors envien missatges SMS fent-se passar per Hisenda per robar informació personal i financera.

Hisenda alerta a tots: molt de compte amb aquesta perillosa estafa

Els delinqüents envien un SMS que aparenta ser de l'Agència Tributària. El missatge sol indicar que hi ha un problema amb la teva declaració d'impostos i que has de prendre mesures immediates. Un exemple d'aquest tipus de missatge és: "S'ha detectat un error en la seva declaració d'impostos, faci clic aquí per corregir-lo".

Aquests missatges inclouen un enllaç que dirigeix a una pàgina web falsa, dissenyada per semblar-se al lloc oficial d'Hisenda. En aquesta pàgina, es sol·licita a l'usuari que proporcioni informació confidencial, com números de compte bancari, targetes de crèdit o dades personals. L'objectiu és obtenir aquesta informació per cometre fraus financers.

El que no has de fer mai en aquests casos

L'Agència Tributària es comunica oficialment a través de la seva seu electrònica o mitjançant correu postal certificat. Si reps un missatge sospitós, contacta directament amb Hisenda a través dels seus canals oficials per confirmar-ne la veracitat.

Si decideixes visitar una pàgina web esmentada en un SMS, assegura't de fer-ho correctament. Tingues clar que mostra un cadenat a la barra d'adreces, el que indica que és un lloc segur. Mantén el teu dispositiu segur: Instal·la i actualitza regularment un programari antivirus al teu mòbil per protegir-te contra possibles amenaces.

Si reps un SMS sospitós, reporta-ho a la Policia Nacional, Guàrdia Civil o al teu proveïdor de telefonia mòbil. La teva denúncia pot ajudar a prevenir que altres caiguin en l'estafa.

Què fer si has caigut en el parany

Si has proporcionat informació personal o financera en resposta a un d'aquests missatges, actua ràpidament. Informa la teva entitat bancària sobre la situació perquè puguin vigilar moviments sospitosos i prendre mesures per protegir els teus comptes.

Modifica les contrasenyes dels teus comptes en línia per evitar accessos no autoritzats. Presenta una denúncia davant les autoritats competents perquè investiguin el cas i puguin prendre accions contra els responsables.