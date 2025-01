Avís d'Hisenda als espanyols que facin això el 2025: prohibit oblidar-se

Si planeges casar-te el 2025, és fonamental que coneguis les obligacions fiscals relacionades amb els regals de boda. L'Agència Tributària considera aquests obsequis com a donacions, subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions. No declarar aquests regals pot comportar sancions econòmiques.

Atent si et casaràs aviat: has de declarar a Hisenda tot això

Tot regal rebut al teu casament que incrementi el teu patrimoni ha de ser declarat. Això inclou les quantitats lliurades en sobres, els ingressos directes al teu compte i els béns materials, com electrodomèstics, joies, mobles o vehicles.

És important portar un registre detallat de tots els regals rebuts. Especialment si són de valor elevat o provenen de persones no familiars.

Els regals de boda es consideren donacions i estan subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions. Aquest impost és gestionat per les comunitats autònomes, per la qual cosa les tarifes i bonificacions poden variar segons el teu lloc de residència. Per exemple, algunes regions ofereixen bonificacions fiscals, mentre que d'altres no.

Conseqüències legals de no declarar els regals

No declarar els regals de boda pot tenir diverses conseqüències, com sancions econòmiques. Hisenda pot imposar multes que varien segons la gravetat de la infracció i l'import no declarat. En casos de frau, les sancions poden ser especialment severes.

Requeriments d'informació: L'Agència Tributària pot sol·licitar justificants o aclariments sobre els regals rebuts, cosa que implica tràmits addicionals i possibles recàrrecs per demora.

Inspeccions fiscals: Encara que no és comú que Hisenda investigui tots els casaments, en casos de regals de valor elevat o provinents de fonts no familiars, les inspeccions poden ser més probables.

Recomanacions per evitar ensurts amb Hisenda

El que has de fer és tenir un registre detallat. Anota tots els regals rebuts, el seu valor i el nom del donant. És preferible rebre regals a través de transferències bancàries, xecs o sistemes de pagament electrònic, ja que faciliten la justificació davant Hisenda.

Si tens dubtes sobre com declarar els regals de boda, és recomanable buscar assessorament professional per complir correctament amb les teves obligacions fiscals. Recorda que complir amb aquestes obligacions no només et manté en regla amb Hisenda. També et permet gaudir del teu casament sense preocupacions addicionals.