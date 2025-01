Comunicat urgent d'Hisenda a aquests espanyols: no ho deixis passar o te'n penediràs

L'Agència Tributària ha emès un comunicat important per a tots els contribuents amb deutes pendents. És essencial conèixer els terminis de prescripció d'aquestes deutes i en quines situacions Hisenda pot perdonar part d'elles.

L'article 66 de la Llei General Tributària estableix que els deutes amb Hisenda prescriuen als quatre anys. Això significa que, passat aquest temps, l'Administració no pot exigir el seu pagament.

Avís important d'Hisenda: quan prescriu un deute

El termini comença a comptar des del dia següent al venciment del període voluntari de pagament. No obstant això, certes accions poden interrompre aquest termini, com notificacions d'embargament o requeriments d'informació. Per això, és fonamental estar atent a qualsevol comunicació d'Hisenda.

La condonació de deutes tributaris només és possible en virtut d'una llei que ho permeti, segons l'article 75 de la Llei General Tributària. Això significa que, llevat de disposició legal específica, Hisenda no pot perdonar deutes de manera generalitzada. No obstant això, existeixen situacions especials en les quals es pot obtenir una reducció o exoneració del deute:

Què diu la Llei de Segona Oportunitat

Aquesta normativa permet a particulars i autònoms en situació d'insolvència cancel·lar part dels seus deutes, incloent-hi alguns amb Hisenda. Sempre que es compleixin certs requisits, com demostrar bona fe i haver intentat un acord extrajudicial amb els creditors.

Hisenda pot considerar incobrables i, per tant, no perseguir deutes inferiors a una certa quantitat. Ja que el cost de la seva recaptació supera l'import degut.

Recomanacions per als contribuents que arrosseguen deutes

Si tens deutes pendents amb Hisenda, és aconsellable revisar l'estat dels teus deutes. Accedeix al teu expedient tributari per verificar si existeixen deutes pendents i la seva situació actual.

Consultar els terminis de prescripció: Tingues en compte que, encara que el termini general és de quatre anys, certes accions poden interrompre'l, reiniciant el còmput.

Cercar assessorament legal: Si consideres que pots acollir-te a la Llei de Segona Oportunitat o una altra normativa que permeti la reducció de deutes, consulta amb un professional especialitzat.

Mantenir la documentació: Conserva tots els documents relacionats amb les teves obligacions tributàries durant almenys quatre anys. Ja que Hisenda pot sol·licitar-los en cas d'inspecció.

És fonamental estar informat i actuar amb diligència davant qualsevol deute amb Hisenda. Conèixer els terminis de prescripció i les possibles vies per reduir o cancel·lar deutes pot evitar sancions i facilitar la teva situació financera.