BBVA dona un cop de mà als clients que dubten més del compte: tingues-ho clar

Amb l'arribada de gener, molts de nosaltres ens enfrontem a la famosa costa de gener. Després de les despeses nadalenques, és el moment de replantejar les nostres finances i començar a organitzar el pressupost anual.

Per a això, BBVA ha llançat una eina molt útil per ajudar els seus clients a gestionar les seves despeses i ingressos. Parlem de Blue, l'assistent virtual de la seva app.

BBVA ajuda a molts a fer el seu pressupost anual: pren nota

El pressupost anual és essencial per tenir control sobre les nostres finances i evitar sorpreses al llarg de l'any. No obstant això, no sempre és fàcil fer-ho pel nostre compte. Amb l'app de BBVA, els clients poden accedir a eines que els permeten crear un pressupost ajustat a la seva situació financera i amb facilitat.

El procés comença amb la recopilació de les despeses i ingressos de l'any anterior. BBVA, de forma automàtica, ofereix un desglossament clar i detallat de les categories en què hem gastat més i els ingressos que hem rebut. Aquesta informació és clau per entendre com gestionem els nostres diners.

Blue, l'assistent virtual de BBVA que et farà la vida més fàcil

Blue és l'assistent virtual integrat en l'app de BBVA, dissenyat per fer que la gestió financera sigui més senzilla i ràpida. Blue té una funció molt especial. S'adapta a les necessitats de cada client i ofereix consells personalitzats sobre com millorar el control de les despeses.

Gràcies a la seva intel·ligència artificial, Blue pot analitzar els nostres hàbits financers i donar-nos recomanacions sobre què retallar, on estalviar i com optimitzar els nostres ingressos.

Fàcilment, podem accedir a Blue i rebre l'ajuda que necessitem. Aquest assistent virtual també respon a preguntes específiques sobre les nostres finances i ens guia pas a pas per fer ajustos en el pressupost anual.

Seguir els consells de Blue ens ofereix molts avantatges

Com que l'assistent està basat en la nostra pròpia activitat financera, les recomanacions són personalitzades i tenen en compte la nostra realitat econòmica. A més, Blue és molt fàcil d'usar. Només necessitem interactuar amb l'app i permetre que l'assistent ens guiï en el procés de planificació financera.

Un altre punt a favor és que l'app de BBVA ens permet fer un seguiment en temps real del nostre pressupost, de manera que podem fer ajustos si és necessari. Això ens dona més control sobre les nostres finances i ens ajuda a adaptar-nos a qualsevol canvi que sorgeixi durant l'any.