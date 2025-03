Sorpresa d'Hisenda a milers de persones en aquest lloc d'Espanya: estalviaràs molt

Fer esport al gimnàs no només millora la salut, sinó que ara també pot beneficiar la teva butxaca. En la Declaració de la Renda 2025, els residents de la Comunitat Valenciana i La Rioja podran aprofitar deduccions per les seves despeses en activitats esportives. Aquesta mesura busca fomentar hàbits saludables i alleujar la càrrega fiscal de qui inverteix en el seu benestar físic.

Atent: deduccions a la Comunitat Valenciana en despeses d'activitats esportives

Els contribuents de la Comunitat Valenciana poden deduir-se el 30% de les quantitats gastades en activitats esportives, amb un límit de 150 euros anuals. Aquesta deducció d'Hisenda abasta quotes de gimnasos, clubs esportius i federacions. A més, inclou despeses en serveis d'entrenament personal i en professionals com dietistes-nutricionistes i fisioterapeutes.

També es poden deduir els costos d'equipament obligatori per a esports federats. És important destacar que aquesta deducció està subjecta a certs límits d'ingressos.

Per aplicar-la totalment, la suma de la base liquidable general i de l'estalvi no ha de superar els 29.000 euros (tributació individual) o 45.000 euros (conjunta). Si els ingressos estan entre 29.000 i 32.000 euros (individual) o entre 45.000 i 48.000 euros (conjunta), la deducció es redueix progressivament.

Deduccions a La Rioja per anar al gimnàs

A La Rioja, els contribuents poden deduir-se el 30% de les despeses en serveis relacionats amb l'exercici físic i la pràctica esportiva, amb un límit de 300 euros anuals. Aquesta deducció cobreix despeses en gimnasos, instal·lacions esportives, classes d'esport o educació física i llicències federatives emeses per federacions riojanes.

Per a persones majors de 65 anys o amb una discapacitat igual o superior al 33%, la deducció arriba al 100% de les despeses i 300 euros de límit. Aquestes deduccions tenen com a finalitat promoure la pràctica esportiva i, per tant, millorar la salut de la població.

En incentivar fiscalment l'activitat física, s'espera reduir la incidència de malalties cròniques com l'obesitat, la diabetis i els problemes cardiovasculars. A més, es busca alleujar la càrrega sobre el sistema sanitari públic en fomentar hàbits de vida saludables.

Requisits per accedir a les deduccions fiscals

Per beneficiar-se d'aquests avantatges d'Hisenda, és essencial conservar les factures i justificants de pagament dels serveis o activitats esportives. A La Rioja, les activitats han d'haver-se realitzat dins de la comunitat i durant el període impositiu corresponent.

A la Comunitat Valenciana, la deducció completa s'aplica a qui no superin certs llindars d'ingressos, com es va detallar anteriorment. La resposta dels ciutadans ha estat majoritàriament positiva. Molts veuen aquesta mesura com un reconeixement al seu esforç per mantenir un estil de vida saludable.

A més, valoren el suport econòmic que representa, especialment en temps on qualsevol estalvi és benvingut. No obstant això, alguns suggereixen que aquestes deduccions haurien d'estendre's a nivell nacional perquè tots els espanyols puguin beneficiar-se, independentment del seu lloc de residència.