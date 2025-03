Banc Sabadell, BBVA i Santander ho confirmen: ja és oficial, falten dies

Els beneficiaris de prestacions per desocupació a Espanya ja coneixen les dates d'abonament corresponents al mes de març de 2025. Les principals entitats bancàries, com Banco Santander, BBVA i Banco Sabadell, han anunciat els seus calendaris de pagament, oferint als seus clients claredat i anticipació en l'ingrés de les seves prestacions.

Novetat de Sabadell, BBVA i Santander: dates d'abonament de l'atur al març

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) estableix que les prestacions per desocupació s'abonin entre el 10 i el 15 de cada mes. No obstant això, moltes entitats bancàries opten per avançar aquests pagaments per millorar la liquiditat dels seus clients. A continuació, es detallen les dates d'abonament d'algunes entitats.

Banco Santander i Openbank són els primers a abonar la prestació el pròxim 6 de març. Mentrestant, BBVA i CaixaBank ho faran el 7 de març i Banco Sabadell, ING i Abanca, el 10 de març.

Estratègies d'avançament de pagaments per part dels bancs

La decisió d'avançar l'abonament de les prestacions per desocupació respon a una estratègia de fidelització i suport als clients. En rebre el pagament abans de la data oficial, els beneficiaris poden gestionar millor les seves finances personals i cobrir les seves necessitats econòmiques sense retards.

A més, els bancs tenen un avantatge en conèixer amb anticipació els imports a ingressar. I tot, gràcies al compte centralitzat amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), poden planificar i executar aquests avançaments de manera eficient.

Reacció dels clients

Els clients de les entitats que avancen el pagament de les prestacions per desocupació solen valorar positivament aquesta mesura. La possibilitat de disposar dels fons abans de la data oficial els permet afrontar despeses imprevistes i planificar millor les seves economies domèstiques.

Però, és important que els beneficiaris verifiquin amb el seu banc la data exacta d'abonament ja que pot variar segons l'entitat i la seva política interna. Mentre algunes entitats opten per avançar els pagaments, altres mantenen la data oficial establerta pel SEPE. És essencial que els clients es mantinguin informats i consultin amb el seu banc per conèixer la data exacta d'abonament de la seva prestació.