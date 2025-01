La gran empresa que tancarà a Espanya i deixarà al carrer més de 600 treballadors

En un gir inesperat, un dels gegants dels electrodomèstics ha pres una decisió que afectarà centenars de famílies espanyoles. L'empresa BSH ha anunciat el tancament de la seva planta a Esquíroz, Navarra, deixant més de 600 empleats sense feina. Aquest tancament és un cop directe tant per als treballadors com per a la regió, i els detalls darrere d'aquesta mesura han encès el debat sobre el futur de la planta.

A pesar de les mesures preses per l'empresa per intentar millorar la seva competitivitat, la planta d'Esquíroz ha deixat de ser rendible. Ara, l'empresa es prepara per a un procés de consultes que s'estendrà durant sis mesos, mentre intenta trobar solucions per als afectats.

El tancament de la planta a Esquíroz

La planta de BSH a Esquíroz, Navarra, s'especialitza en la fabricació de frigorífics i rentavaixelles compactes. La decisió de tancar aquest centre, que ocupa al voltant de 660 treballadors, s'ha pres després d'una anàlisi sobre la competitivitat de les seves fàbriques, segons el Diario de Navarra.

L'empresa ha explicat que, a pesar d'haver implementat millores en els últims anys, la creixent competència i les dificultats del mercat han fet que la planta no sigui viable actualment. La direcció de BSH ha assegurat que la mesura no s'ha pres a la lleugera i que durant els pròxims mesos es buscaran alternatives per als seus empleats.

El Govern de Navarra ha reaccionat amb preocupació, ja que la notícia ha estat un "cop inesperat" per a la regió. La presidenta, María Chivite, ha expressat la seva preocupació pels treballadors i ha sol·licitat més detalls a BSH. A més, s'estan realitzant esforços per trobar una solució que eviti que la planta tanqui sense més alternatives per als empleats.

Mobilitzacions en defensa de l'ocupació

Des de l'anunci del tancament de la planta de BSH a Esquíroz, els treballadors han intensificat les seves mobilitzacions. El 21 de desembre, una gran manifestació va recórrer els carrers de Pamplona, reunint molts dels 660 empleats afectats. El 2 de gener, els treballadors es van concentrar novament davant de la fàbrica amb el lema "En defensa del nostre treball i futur", reafirmant el seu rebuig al tancament.

La plantilla, amb una mitjana d'edat de 50 anys, ha mostrat la seva ferma oposició a la mesura. Els sindicats ELA i UGT han anunciat que seguiran lluitant per evitar que la planta tanqui. Mentre que el Govern de Navarra també està en contacte amb l'empresa per trobar solucions i protegir els llocs de treball.