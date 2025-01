Banc Santander dona el millor regal de Reis a milions de clients: fixa-t'hi bé

Aquest 6 de gener, Banco Santander ha sorprès milions de clients avançant el pagament de la prestació per desocupació. Amb tot, està permetent que molts vegin l'ingrés en els seus comptes des d'aquesta data.

Aquest gest és un alè d'aire fresc per a tots aquests clients que han gastat més del compte. I aquest pagament tan matiner farà que respirin per al que queda de gener.

Atent al 'regal de Reis' de Banco Santander: t'ho ingressen avui

El 'regal de Reis' es refereix a l'avançament del pagament de la prestació per desocupació. Un pagament que, segons el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), es realitza habitualment a partir del 10 de gener.

Tanmateix, entitats com Banco Santander han decidit avançar aquest pagament, permetent que els beneficiaris disposin de la seva prestació des d'avui mateix, 6 de gener. No esperis un segon més i mira ja si ho tens al teu compte corrent.

Quan ho abonen la resta dels bancs?

Cal assenyalar que no tots els bancs avancen el pagament de la prestació per desocupació. Mentre que Santander i Openbank ho han realitzat el 6 de gener, altres bancs com BBVA, Caixabank i Bankinter han programat l'ingrés per al 7 de gener.

Alguns bancs, com Ibercaja i Abanca, han establert el 10 de gener com a data de pagament. Així queda la llista de pagaments dels principals bancs a Espanya.

Banco Santander: 6 de gener

BBVA, Caixabank i Bankinter: 7 de gener

Abanca i ING: 9 de gener

Ibercaja, Abanca i Sabadell: 10 de gener

Importància d'avançar l'abonament de l'atur

Aquest avançament és crucial per a molts beneficiaris, ja que els permet disposar dels fons necessaris per afrontar despeses immediates, especialment en dates properes a les festivitats de final d'any. A més, en avançar el pagament, els bancs demostren una actitud atenta i solidària cap als seus clients, enfortint la relació de confiança i suport mutu.

Amb tot, l'avançament del pagament de la prestació per desocupació per part de Banco Santander i altres bancs representa un gest significatiu de suport. Un detall per a milions de clients, permetent-los començar l'any amb més seguretat financera.