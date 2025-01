Ni transferència ni domiciliació: Hisenda es cansa i revela el que farà des d'avui

A partir d'aquest any, l'Agència Tributària ha decidit eliminar qualsevol excusa per no complir amb les obligacions fiscals. En el seu esforç per facilitar els tràmits i reduir els problemes amb els pagaments, Hisenda ha incorporat una nova forma d'abonament. Consistiria a recórrer a Bizum.

Fins ara, els contribuents podien triar entre pagar el seu deute amb Hisenda mitjançant domiciliació bancària o transferència. No obstant això, no tots els contribuents estaven còmodes amb aquests mètodes. Ja sigui per desconeixement, falta de temps o complicacions amb els comptes bancaris.

Ara, l'Agència Tributària ha decidit que ja no hi haurà més excuses. El nou sistema que entra en funcionament aquest any és el pagament mitjançant Bizum. És una eina de pagament mòbil que ja s'utilitza amb èxit en altres àrees, com en els comerços o entre particulars.

El procés amb Bizum és extremadament senzill. Només necessitem tenir l'aplicació instal·lada al nostre mòbil, associada al nostre compte bancari, i realitzar el pagament. En uns senzills passos.

No és necessari entrar en complexes gestions bancàries ni complicar-se amb transferències. En finalitzar el tràmit, en menys d'un minut haurem completat la nostra obligació amb Hisenda. Sense importar l'import que calgui pagar.

Això, sens dubte, agilitza els tràmits i elimina les barreres per a aquells que tenien dubtes sobre el procés de pagament.

Hisenda comprova la seva efectivitat

Aquest nou mètode de pagament no és una idea completament nova. En realitat, va ser la Comunitat de Madrid qui el va implementar amb gran èxit en els últims anys. Va demostrar així que era una manera efectiva i ràpida de facilitar el compliment fiscal.

Ara, Hisenda ha decidit seguir el seu exemple i fer del Bizum una opció oficial a tot el territori. D'aquesta manera, l'Agència Tributària busca facilitar que els contribuents puguin complir amb els seus deutes fiscals sense complicacions addicionals.

L'ús de Bizum per pagar a Hisenda té diversos avantatges. La principal és la rapidesa i la facilitat del procés.

Ja no serà necessari haver de realitzar una transferència bancària o domiciliar el pagament en un compte específic. Només amb un telèfon mòbil i en qüestió de segons, haurem saldat el nostre deute.

A més, amb Bizum desapareixen les dificultats relacionades amb els comptes bancaris. L'eina està dissenyada per ser compatible amb tots els bancs que operen a Espanya. El sistema és segur i fàcil d'utilitzar, cosa que redueix les possibilitats de cometre errors a l'hora de realitzar el pagament.