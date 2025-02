Alegria a CaixaBank després de confirmar-se la notícia: tots ho aplaudeixen a rabiar

CaixaBank celebra amb entusiasme els èxits assolits a través de la seva iniciativa CaixaBank Dualiza. Una que ha beneficiat més de 20.000 estudiants, docents i centres educatius a tota Espanya. Aquesta notícia positiva ha estat rebuda amb gran satisfacció per tots els involucrats en la Formació Professional (FP).

El 2024, CaixaBank Dualiza i l'Associació de Centres de Formació Professional FPEmpresa van llançar la VIII Convocatòria d'Ajuts Dualiza. I van destinar 400.000 euros per a projectes de col·laboració entre centres educatius i empreses.

CaixaBank està d'enhorabona: més de 20.000 beneficiats gràcies a Dualiza

Aquesta iniciativa busca millorar l'aprenentatge dels estudiants mitjançant la seva participació en projectes que connecten el món educatiu amb el laboral. Gràcies a aquests ajuts, el 2024, 12.472 estudiants van participar en 4.114 projectes, col·laborant amb entre 1.024 i 2.499 empreses, la qual cosa representa un increment significatiu en comparació amb anys anteriors.

Aquestes xifres reflecteixen el compromís de CaixaBank Dualiza en promocionar la FP. També en enfortir la relació entre centres educatius i el teixit empresarial.

Iniciatives que donen suport al docent i faciliten la connexió entre educació i empresa

La directora de CaixaBank Dualiza, Paula San Luis, ha expressat la seva satisfacció per aquests èxits. Destacant la importància d'iniciatives que donen suport al col·lectiu docent i faciliten la connexió entre educació i empresa.

San Luis va afirmar: "Al llarg de les set edicions, prop de 250 projectes han estat impulsats. La qual cosa demostra la utilitat de la Convocatòria i la confiança que tenen en CaixaBank Dualiza i FPEmpresa tots els que participen en ella".

A més de les convocatòries d'ajuts, CaixaBank Dualiza ha desenvolupat programes com "Vocacions Dualiza". Aquest busca acostar la FP a estudiants de secundària i batxillerat, promovent vocacions vinculades a la FP i augmentant la presència femenina en aquest àmbit. Aquest programa ha arribat a més de 4.000 estudiants en diverses regions d'Espanya.

Per què és important aquest èxit per a la FP

L'importància d'aquesta notícia per a la FP rau en l'enfortiment de la col·laboració entre centres educatius i empreses. Això facilita l'adaptació dels programes formatius a les necessitats reals del mercat laboral. Aquesta sinergia millora l'ocupabilitat dels estudiants i contribueix al desenvolupament econòmic i social del país.

CaixaBank Dualiza també ha impulsat la FP a través de l'organització d'esdeveniments i jornades que promouen la connexió entre empreses i centres educatius. Un exemple és el "Esmorzar Dualiza" celebrat a Soria, on es va analitzar com la FP pot ser clau per superar els desafiaments del sector metall a la província.