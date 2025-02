Eufòria extrema per als clients de CaixaBank: aquesta novetat silencia la competència

CaixaBank ha fet un pas important en la inclusió financera en implementar un servei de videointerpretació en llengua de signes a les seves oficines. Aquest servei, anomenat SVisual, està dirigit a persones amb discapacitat auditiva i és totalment gratuït. Amb aquesta iniciativa, CaixaBank es converteix en el primer banc a oferir aquest tipus d'atenció a les seves sucursals.

CaixaBank facilita la vida a milers de clients: aquest servei ho canvia tot

SVisual permet als clients amb discapacitat auditiva comunicar-se amb el seu gestor bancari. Ho fan a través d'un intèrpret especialitzat en llengua de signes, mitjançant una videotrucada en temps real. Això elimina les barreres de comunicació i facilita una interacció més fluida i comprensible.

Aquest servei està dissenyat per a persones amb discapacitat auditiva que utilitzen la llengua de signes com a mitjà de comunicació. Els permet accedir als serveis financers de CaixaBank de manera autònoma i sense necessitat d'intermediaris.

Una fita en la banca: CaixaBank, primera entitat espanyola a implantar-lo

La implementació de SVisual és una fita en el sector bancari espanyol. CaixaBank s'avança a la seva competència en ser la primera entitat a oferir un servei de videointerpretació en llengua de signes a les seves oficines.

Això reflecteix el seu compromís amb l'accessibilitat i la inclusió financera. Els clients amb discapacitat auditiva obtenen múltiples beneficis amb aquest servei:

Autonomia: Poden gestionar els seus assumptes bancaris sense dependre de tercers.

Transparència: La comunicació directa redueix possibles malentesos.

Accessibilitat: Tenen accés complet a la gamma de serveis financers que ofereix CaixaBank.

Disponibilitat del servei

Inicialment, SVisual es va llançar com a programa pilot en 120 oficines de CaixaBank a totes les comunitats autònomes. Està previst que durant aquest primer trimestre de 2025, el servei estigui disponible a tota la xarxa d'oficines de l'entitat.

Els clients interessats poden sol·licitar una cita amb el seu gestor indicant que desitgen utilitzar el servei de videointerpretació. Això es pot fer trucant a l'oficina o a través de l'app CaixaBankNow, deixant un comentari a la sol·licitud. Es recomana fer-ho amb 24/48 hores d'antelació.

Compromís amb l'accessibilitat

A més de SVisual, CaixaBank ha implementat altres mesures per millorar l'accessibilitat. Molts caixers disposen d'alt contrast, vídeos informatius en llengua de signes i opcions guiades per veu per a persones amb discapacitat visual.

Des de 2022, ofereix targetes amb lectoescriptura braille, facilitant el seu ús a persones amb discapacitat visual. A més, el 86% de les oficines són accessibles, amb eliminació de desnivells i la instal·lació de rampes i elevadors. CaixaBank reforça el seu compromís amb la inclusió i l'accessibilitat, assegurant que tots els seus clients puguin accedir als seus serveis sense barreres.