Avís especial d'Hisenda a molts espanyols: si t'arriba, pren-t'ho molt seriosament

L'Agència Tributària envia cartes als contribuents per informar-los sobre possibles irregularitats en la seva Declaració de la Renda. Aquestes comunicacions, conegudes com a "cartes de la por", alerten sobre discrepàncies entre les dades declarades i les que posseeix Hisenda. És fonamental entendre què són aquestes cartes, quan poden arribar, què fer si les rebem, els terminis per respondre i com procedir.

Què és una "declaració paral·lela"? Hisenda aclareix els dubtes

Una "declaració paral·lela" és una notificació que Hisenda envia quan detecta diferències entre la informació que el contribuent ha declarat i les dades que té en els seus registres. Aquestes diferències poden deure's a errors, omissions o informació no declarada.

Hisenda pot enviar-nos una carta en qualsevol moment i té fins a quatre anys per revisar i comprovar les declaracions presentades. Per això, és possible rebre una notificació fins a quatre anys després d'haver presentat la nostra declaració.

Què hem de fer si ens arriba a casa? No t'oblidis

Si rebem una carta d'Hisenda, és important no ignorar-la. Hem de llegir-la detingudament per entendre quina informació se'ns sol·licita o quines discrepàncies s'han detectat. La carta indicarà si necessitem aportar documentació addicional, corregir la nostra declaració o si se'ns informa sobre una sanció.

Generalment, Hisenda ens concedeix un termini de deu dies per presentar al·legacions o aportar la informació sol·licitada. És essencial respectar aquest termini per evitar sancions addicionals.

Com respondre a una notificació d'Hisenda

Per respondre a una carta d'Hisenda, podem fer-ho per internet. Accedint a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària amb el nostre certificat digital, DNI electrònic o Clau PIN.

Podem fer-ho per telèfon, sol·licitant una cita prèvia perquè Hisenda ens confeccioni la declaració per telèfon. Aquest servei estarà disponible des del 6 de maig fins al 30 de juny de 2025.

A més, tenim la forma presencial, acudint a una oficina de l'Agència Tributària amb cita prèvia. Aquest servei estarà disponible entre el 2 i el 30 de juny de 2025.

Consells per evitar embolics amb Hisenda: fes-ho pel teu bé

Abans de presentar-la, assegura't que tota la informació és correcta i completa. Guarda tots els justificants i rebuts relacionats amb la teva declaració durant almenys quatre anys. Això és essencial en cas que Hisenda requereixi informació addicional.

Si reps una carta d'Hisenda, respon-la dins del termini indicat per evitar sancions. Si dubtes sobre la teva declaració o sobre com respondre a una notificació d'Hisenda, busca assessorament professional.

Complir amb les nostres obligacions fiscals és fonamental per evitar problemes amb l'Agència Tributària. Si reps una carta d'Hisenda, actua amb promptitud i responsabilitat per resoldre qualsevol incidència.