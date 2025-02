Gir inesperat d'Hisenda: aquest simple gest et deixarà respirar per fi, des d'avui

T'imagines poder evitar rebre notificacions d'Hisenda en dies específics?. És possible gràcies als dies de cortesia, un servei que permet assenyalar dates en les quals prefereixes no rebre comunicacions electròniques del fisc. T'expliquem en què consisteixen, per què són tan valuosos i com activar-los de forma fàcil i ràpida.

Hisenda t'ajuda a desconnectar: què són els dies de cortesia?

Els dies de cortesia són un servei que ofereix Hisenda perquè els contribuents puguin indicar fins a 30 dies naturals a l'any en els quals no desitgen rebre notificacions electròniques. Un servei molt necessari per no agobiar-nos massa amb aquest tipus d'avisos.

Durant aquests dies, l'Agència Tributària es compromet a no enviar-te cap comunicació oficial. Aquest gest senzill et permet gestionar millor les teves obligacions fiscals i evitar sorpreses en moments inoportuns.

Per aquest motiu, són tan valuosos els dies de cortesia

Imagina estar de vacances o travessant un període d'alta càrrega laboral i rebre una notificació d'Hisenda que requereix atenció immediata. Els dies de cortesia t'ofereixen un alleujament en permetre't planificar amb antelació i evitar rebre comunicacions en moments poc convenients. Així, pots concentrar-te en les teves activitats sense preocupar-te per possibles avisos fiscals inesperats.

Aquest dret està disponible per a tots els contribuents obligats a rebre notificacions electròniques de l'Agència Tributària. Això inclou empreses, professionals i altres col·lectius que, per normativa, han de comunicar-se electrònicament amb Hisenda.

Com activar-los de forma fàcil i ràpida? Hisenda respon

Activar els dies de cortesia és un procés senzill que pots realitzar en pocs passos. Primer, ingressa al lloc web oficial d'Hisenda i dirigeix-te a la secció de notificacions electròniques.

Identifica't: Utilitza el teu certificat digital, DNI electrònic o Clave PIN per accedir a la teva àrea personal.

Selecciona "Sol·licitar dies de cortesia": Dins de les opcions disponibles, tria l'opció per gestionar els teus dies de cortesia.

Tria les dates: Marca al calendari els dies en els quals no desitges rebre notificacions. Recorda que pots seleccionar fins a 30 dies naturals per any.

Confirma i guarda: Revisa les dates seleccionades i confirma la teva sol·licitud. És recomanable guardar o imprimir el comprovant per si necessites consultar-lo en el futur.

Has de sol·licitar els dies de cortesia amb almenys set dies d'antelació al primer dia seleccionat. Per exemple, si no desitges rebre notificacions el 15 de març, hauràs de realitzar la sol·licitud abans del 8 de març.