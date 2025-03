Banc Santander se'n cansa de dir-ho: si pagues amb targeta, fes això sense dubtar

Banco Santander ha emès un avís important a tots els seus clients que utilitzen targetes per realitzar pagaments, ja sigui en botigues físiques o en línia. L'entitat financera destaca la necessitat d'extremar les precaucions a l'efectuar pagaments amb targeta, especialment durant èpoques d'alt consum, com les festes nadalenques.

Banco Santander ho deixa clar: verifica sempre l'import en el datàfon

En pagar amb targeta en establiments físics, és fonamental revisar amb atenció l'import que apareix en el datàfon abans de confirmar la transacció. Un simple error a l'introduir la quantitat pot resultar en un càrrec incorrecte en el teu compte. A més, aquest senzill gest et protegeix contra possibles intents de frau o càrrecs indeguts.

Després de realitzar el pagament, demana sempre una còpia del rebut i guarda-la. Aquest document és essencial per verificar que el càrrec en el teu compte coincideix amb l'import de la compra. En cas de discrepàncies, el rebut servirà com a prova per reclamar davant l'establiment o el banc.

Activa les notificacions del teu banc

Banco Santander recomana activar les notificacions en temps real a través de la seva aplicació mòbil o serveis de banca en línia. D'aquesta manera, rebràs alertes immediates cada vegada que es realitzi una transacció amb la teva targeta. Aquesta mesura et permet detectar ràpidament qualsevol activitat sospitosa o no autoritzada en el teu compte.

Consells addicionals per a pagaments segurs amb targeta

En realitzar pagaments en establiments, assegura't que la targeta romangui sempre sota la teva supervisió. Evita que tercers la manipulin fora de la teva vista. Banco Santander ofereix "Santander Key", eina que permet confirmar les teves compres en línia mitjançant empremta digital o reconeixement facial.

Si reps correus electrònics, missatges de text o trucades sol·licitant informació personal o dades de la teva targeta, verifica sempre l'autenticitat del remitent abans de proporcionar qualsevol dada. Els ciberdelinqüents solen fer-se passar per entitats confiables per obtenir informació sensible.

Assegura't que el sistema operatiu, les aplicacions i l'antivirus dels teus dispositius estiguin al dia. Les actualitzacions solen incloure millores de seguretat que protegeixen contra noves amenaces. En realitzar compres en línia o accedir a serveis de banca digital, utilitza connexions segures i privades.

La importància d'aquests gestos per a una major seguretat del teu compte

Adoptar aquestes pràctiques no només et protegeix de possibles fraus, sinó que també et brinda un major control sobre les teves finances. La prevenció és clau per evitar inconvenients i garantir que les teves transaccions es realitzin de manera segura.

Banco Santander es compromet a vetllar per la seguretat dels seus clients. Però és fonamental que cada usuari sigui responsable a l'utilitzar les seves targetes. Recorda que un petit gest pot marcar la diferència i evitar-te futurs problemes.