Tothom aplaudeix aquest gest de BBVA als seus clients: confirmat, disponible per sempre

BBVA ha implementat una sèrie de mesures per facilitar l'accés als seus serveis bancaris als clients majors de 65 anys. Aquestes iniciatives busquen simplificar les operacions diàries i millorar l'experiència dels usuaris sèniors en les seves gestions bancàries.

BBVA fa un pas més: adaptació de l'app mòbil per a clients majors

Una de les principals accions de BBVA ha estat l'adaptació de la seva aplicació mòbil a Espanya. L'entitat ha introduït una vista simplificada dirigida a clients de 65 anys o més.

Aquesta versió permet accedir de manera senzilla a funcions bàsiques, consultar moviments, realitzar transferències, utilitzar Bizum, sol·licitar torn a caixa o demanar cita amb un gestor. A més, per millorar la llegibilitat, s'ha incrementat la mida de la lletra en un 20%.

Facilitats per obrir comptes i realitzar gestions diàries

Per a aquells clients majors que desitgin obrir un compte o necessitin assistència en les seves operacions diàries, BBVA ha implementat diverses mesures. Pren nota de totes elles:

Gestors comercials i d'acompanyament digital: Professionals dedicats a guiar els clients sèniors en l'ús de canals digitals. I també en la realització d'operacions bancàries.

Ampliació d'horaris de caixa: Més de 600 oficines de BBVA han estès els seus horaris d'atenció a caixa fins a les 14:00 hores. Oferint més flexibilitat als clients.

Atenció preferent: S'ha establert un servei d'atenció prioritària per a clients majors, tant en oficines com a través del canal telefònic.

Importància del servei de gestors i altres mesures de BBVA

El paper dels gestors és fonamental, ofereixen assessorament personalitzat, ajudant els usuaris a comprendre i utilitzar les eines digitals. També a realitzar operacions bancàries amb confiança i seguretat. La comunicació directa amb un gestor brinda tranquil·litat i reforça la confiança en l'ús dels serveis bancaris.

A més de les iniciatives esmentades, BBVA ha pres altres accions per millorar l'experiència dels seus clients sèniors. L'app de BBVA inclou un apartat amb termes i recomanacions per utilitzar els canals digitals de manera segura i senzilla.

Els clients poden activar alertes per estar informats sobre moviments en els seus comptes, ingressos de pensions o càrrecs inusuals. El que els permet mantenir un control efectiu de les seves finances. A més, el mode consultiu permet als usuaris navegar per l'aplicació sense risc de realitzar operacions no desitjades.