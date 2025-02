Avís contundent d'Hisenda als que fan servir Bizum: ni se t'acudeixi fer-ho més

L'Agència Tributària ha emès un missatge clar als usuaris de Bizum a Espanya. És fonamental utilitzar aquesta plataforma de pagaments amb responsabilitat i dins de la legalitat. Encara que Bizum facilita les transaccions entre particulars, el seu ús indegut pot comportar sancions significatives.

3 infraccions prohibides amb Bizum: Hisenda no avisa més

Hisenda ha identificat tres pràctiques amb Bizum que estan estrictament prohibides: Una és no declarar ingressos superiors a 10.000 euros. Les entitats financeres informen a Hisenda sobre aquests moviments, i ometre aquesta declaració pot considerar-se una infracció greu.

A més, utilitzar Bizum regularment per rebre pagaments per vendes de productes o serveis sense declarar-los pot ser interpretat com una activitat econòmica encoberta. Això és il·legal i pot comportar sancions.

Ni se t'acudeixi participar en estafes com el 'Bizum invers' enganyant la víctima perquè realitzi un pagament no intencionat. Participar en aquest tipus de fraus és il·legal i està penat per la llei.

Mantén-te alerta: consells per evitar infraccions

Per evitar problemes amb Hisenda en utilitzar Bizum, tingues en compte els següents consells. Per exemple, porta un registre detallat, anota totes les transaccions realitzades i rebudes a través de Bizum. Això t'ajudarà a tenir un control clar dels teus moviments financers.

Declara ingressos quan sigui necessari: Si utilitzes Bizum per a activitats comercials o professionals, assegura't de declarar aquests ingressos en la teva declaració de la renda.

Evita transaccions sospitoses: No participis en operacions que puguin semblar fraudulentes o poc clares. Sempre verifica la identitat de la persona amb la qual estàs realitzant la transacció.

No caiguis en estafes: Si reps una sol·licitud de diners inesperada o sospitosa, verifica abans d'acceptar-la. Les estafes com el 'Bizum invers' són comunes i poden fer-te perdre diners.

Conseqüències d'ignorar les advertències d'Hisenda: ull a les multes

Desatendre les indicacions d'Hisenda respecte a l'ús de Bizum pot tenir serioses repercussions. Les sancions per no declarar ingressos obtinguts a través de Bizum poden variar segons la gravetat de la infracció. Les multes poden anar des de 600 euros fins al 150% de la quantitat no declarada.

Hisenda pot iniciar investigacions més exhaustives sobre les teves finances. El que podria derivar en sancions addicionals i problemes legals. L'ús indegut de Bizum pot considerar-se delicte fiscal si les quantitats no declarades superen els 120.000 euros.