Banc Sabadell avisa a temps a milers de clients: molt de compte si reps aquest missatge

Banco Sabadell ha emès recentment una alerta als seus clients sobre un tipus de frau conegut com a "Man In The Middle". Aquest frau s'ha tornat més comú i pot afectar tant particulars com empreses. És essencial entendre en què consisteix i com protegir-se.

El frau "Man In The Middle" ocorre quan un estafador intercepta la comunicació entre dues parts que creuen estar interactuant directament entre si. El delinqüent se situa al mig de la conversa, sense que les víctimes ho sàpiguen, i pot alterar o robar informació sensible.

Banco Sabadell avisa: molt de compte amb el frau "Man In The Middle"

Per exemple, en l'àmbit empresarial, els estafadors poden interceptar correus electrònics entre una empresa i el seu proveïdor. Suplantant la identitat del proveïdor, l'estafador envia instruccions per canviar les dades de pagament, dirigint els fons a un compte fraudulent.

Les estafes d'aquest tipus estan en augment i es tornen cada vegada més sofisticades. Els delinqüents empren tècniques avançades per fer-se passar per contactes de confiança, cosa que dificulta la detecció del frau. A més, una vegada que s'ha realitzat una transferència a un compte fraudulent, recuperar els diners pot ser complicat.

Què hem de fer si caiem en el parany?

Si sospites que has estat víctima d'un frau "Man In The Middle", és fonamental actuar amb rapidesa. Contacta immediatament amb Banco Sabadell, informa sobre la transacció fraudulenta perquè puguin intentar detenir o revertir la transferència.

Comunica al banc receptor: Si coneixes l'entitat bancària on s'ha enviat els diners, notifica'ls sobre el frau perquè prenguin les mesures pertinents.elpais.com

Reuneix tota l'evidència: Guarda correus electrònics, captures de pantalla i qualsevol altra comunicació relacionada amb el frau.

Presenta una denúncia: Acudeix a les autoritats policials i proporciona tota la informació recopilada.

Consulta amb un assessor legal: Un professional pot orientar-te sobre els passos legals a seguir i les possibilitats de recuperar els fons.

Consells específics de Banco Sabadell per evitar aquests fraus

Per evitar caure en aquest tipus de fraus, verifica sempre l'autenticitat de les sol·licituds de canvi de dades de pagament. Abans de realitzar qualsevol modificació, confirma mitjançant una trucada telefònica o un altre mitjà segur amb la persona o empresa que sol·licita el canvi.

Presta atenció a detalls sospitosos en els correus. Els canvis en les adreces o un to inusual poden ser indicis de frau. Implementa protocols de seguretat per a la verificació de canvis en la informació de proveïdors i clients.