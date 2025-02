Hisenda dona el 'ok': amb això estalviaràs moltíssim en la Declaració de la Renda

Si has invertit en una empresa emergent, estàs d'enhorabona. Hisenda ofereix una deducció fiscal que pot reduir notablement la teva factura en la Declaració de la Renda 2025. T'expliquem en detall com funciona aquesta deducció, quant pots estalviar i com reflectir-ho en la teva declaració a partir del 2 d'abril de 2025.

Hisenda et permet estalviar en la Renda: ull a la inversió en empreses emergents

La deducció per inversió en empreses emergents és un incentiu fiscal dissenyat per fomentar la inversió en noves empreses. En invertir en una startup, pots deduir un percentatge dels diners aportats en la teva Declaració, reduint així l'import a pagar a Hisenda.

Per a l'exercici fiscal de 2025, la deducció és del 30% sobre la quantitat invertida en l'empresa emergent. Això significa que, si inverteixes 10.000 euros, podràs deduir 3.000 euros de la teva quota íntegra en la Declaració de la Renda.

Existeix un límit màxim?

Sí, Hisenda estableix un límit màxim de 60.000 euros per any. Per tant, encara que inverteixis més d'aquesta quantitat en un any, només podràs aplicar la deducció sobre els primers 60.000 euros.

Això es tradueix en una deducció màxima de 18.000 euros anuals (30% de 60.000 euros). Per beneficiar-te d'aquesta deducció, has de complir amb els següents requisits:

Tipus d'empresa: L'empresa en la qual inverteixis ha de ser una societat de nova o recent creació i no cotitzar en mercats organitzats.

Termini d'inversió: La inversió s'ha de realitzar en el moment de la constitució de l'empresa o en una ampliació de capital efectuada en els tres anys següents.

Permanència de la inversió: Has de mantenir la inversió durant un mínim de tres anys i un màxim de dotze anys.

Participació: La teva participació en l'empresa no pot superar el 40% del capital social.

Com reflectir la deducció en la Declaració de la Renda 2025?

A partir d'abril, podràs presentar la teva Declaració de la Renda corresponent a l'exercici 2024. Per incloure la deducció per inversió en empreses emergents, utilitza el programari proporcionat per l'Agència Tributària o accedeix a la seva plataforma en línia.

Navega fins a la secció de "Deduccions per inversió en empreses de nova o recent creació". Així, proporciona la informació requerida, com el NIF de l'empresa, la data i l'import de la inversió.

El programa calcularà automàticament l'import deduïble, aplicant el 30% sobre la quantitat invertida, fins al límit de 60.000 euros. Per últim, verifica que tota la informació sigui correcta abans de presentar la declaració.

Beneficis addicionals

A més de l'estalvi fiscal immediat, invertir en empreses emergents et permet diversificar la teva cartera. Apostar per startups pot oferir-te rendibilitats atractives a llarg termini.

A més, contribueixes al creixement de noves idees i projectes que poden transformar sectors sencers. Si decideixes vendre la teva participació després del període mínim de tres anys, podries beneficiar-te d'exempcions fiscals sobre els guanys obtinguts, sempre que reinverteixis en una altra empresa emergent.