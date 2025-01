Alegria a CaixaBank després de confirmar-ho fa hores: era un secret a veus

CaixaBank està de celebració. L'entitat ha estat reconeguda com a Top Employer 2025, marcant el quart any consecutiu en què rep aquest prestigiós guardó. Aquest reconeixement destaca l'excel·lència de CaixaBank en les seves polítiques i pràctiques de Recursos Humans, consolidant la seva reputació com un entorn laboral d'excel·lència.

Un reconeixement al treball ben fet: CaixaBank aconsegueix ser Top Employer 2025

El Top Employers Institute avalua les organitzacions en àrees com estratègia de persones, ambient de treball, adquisició de talent, aprenentatge, benestar, diversitat i inclusió. CaixaBank ha sobresortit en cadascuna d'aquestes categories, reflectint el seu compromís amb el benestar i desenvolupament dels seus empleats.

La notícia ha generat una onada d'eufòria i satisfacció entre els empleats de CaixaBank, que han compartit el seu orgull a les xarxes socials. Aquest reconeixement no només valida les polítiques internes de l'empresa, sinó que també enforteix el sentit de pertinença i motivació entre el seu personal.

Un entorn laboral d'excel·lència: CaixaBank treu pit d'això

Ser nomenat Top Employer 2025 per quart any consecutiu subratlla el compromís de CaixaBank amb la creació i manteniment d'un entorn laboral d'excel·lència. L'entitat ha implementat diverses iniciatives per promoure el benestar, la conciliació i la flexibilitat dels seus empleats.

Entre aquestes mesures s'inclouen programes de formació contínua, polítiques d'inclusió i diversitat, i beneficis socials. Uns que fomenten un equilibri entre la vida laboral i personal.

Atracció i retenció del talent jove

En línia amb el seu compromís amb l'excel·lència, CaixaBank ha llançat la "Proposta de Valor al Empleat", un pla dirigit a l'atracció i retenció de talent jove. El 2024, l'entitat va incorporar prop de 1.000 empleats, dels quals 266 són menors de 25 anys.

Per als pròxims tres anys, planeja contractar 3.000 professionals menors de 35 anys, reforçant la seva plantilla amb perfils joves i tècnics. L'obtenció del Top Employer 2025 confirma el que molts ja sabien.

CaixaBank és un referent en el sector financer no només pels seus serveis, sinó també per la seva dedicació al benestar dels seus empleats. Aquest merescut aplaudiment reforça la seva posició com una de les millors empreses per treballar a Espanya.