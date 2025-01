Mitja Espanya al·lucina amb l'últim de CaixaBank: milers de clients beneficiats

CaixaBank ha aconseguit una fita significativa en la inclusió financera a Espanya. Gràcies a les seves oficines mòbils, conegudes com a "ofimòbils", l'entitat ha ampliat la seva cobertura. I ho ha fet a prop de 1.400 poblacions en 17 províncies i 7 comunitats autònomes.

Aquest avanç ha permès que més de 640.000 persones, especialment en àrees rurals i zones amb risc d'exclusió financera, accedeixin a serveis bancaris essencials. Sens dubte, una mesura més que necessària en aquests temps, on cada dia la gent necessita tenir aquestes millores financeres.

CaixaBank no deixa tirats els seus clients: mira aquesta solució innovadora

Les oficines mòbils de CaixaBank són vehicles equipats amb tecnologia avançada. Uns que permeten realitzar operacions bancàries com retirades d'efectiu, ingressos i pagaments de rebuts i impostos.

Aquestes unitats recorren diverses localitats, oferint serveis en llocs on no existeixen oficines físiques. O bé on l'accés a serveis financers és limitat.

Cobertura geogràfica i abast de les oficines mòbils

Actualment, CaixaBank compta amb 34 oficines mòbils que operen en 17 províncies de 7 comunitats autònomes:

Castella i Lleó: Àvila, Burgos, Lleó, Palència i Segòvia.

Castella-la Manxa: Ciudad Real, Guadalajara i Toledo.

Comunitat Valenciana: Castelló i València.

Andalusia: Granada.

Comunitat de Madrid.

La Rioja.

Catalunya: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Aquestes oficines mòbils recorren més de 75.000 quilòmetres al mes. Així, garanteixen la presència de CaixaBank en localitats que, d'una altra manera, podrien mancar de serveis bancaris.

Beneficis per a la població: CaixaBank desvetlla els detalls

El servei d'ofimòbils ha estat especialment beneficiós per a persones grans i residents en àrees rurals. S'estima que el 70% dels usuaris d'aquestes oficines mòbils tenen més de 65 anys, cosa que ressalta el compromís de CaixaBank amb la inclusió financera de col·lectius vulnerables.

Aquest esforç forma part de l'estratègia de CaixaBank per garantir la inclusió financera a tot el país. L'entitat s'ha compromès a no abandonar aquells municipis on és l'única entitat bancària, assegurant que tots els ciutadans tinguin accés a serveis financers de qualitat.

Amb aquesta iniciativa, CaixaBank demostra la seva dedicació a la inclusió financera. I ho fa oferint solucions innovadores que beneficien milers de persones a tota Espanya.