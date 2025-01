L'última hora de CaixaBank que aplaudeixen a rabiar molts clients: a partir d'avui

CaixaBank ha llançat una nova promoció que ha generat gran entusiasme entre els seus clients. Des d'avui, els qui domiciliïn la seva nòmina al banc podran gaudir d'atractius incentius.

Els clients que domiciliïn la seva nòmina a CaixaBank fins al 28 de febrer de 2025 podran triar entre algun d'aquests regals. Una promoció d'altura que ha agafat molts per sorpresa.

CaixaBank ho dona tot pels seus clients: només has de domiciliar la nòmina

Per a nòmines de 2.500 euros, CaixaBank regala un televisor Samsung de 50 polzades. Aquesta és una opció ideal per a aquells que gaudeixen d'una experiència visual d'alta qualitat. Però també et pots quedar amb un altre d'aquests dos regals.

Pots optar per un abonament en efectiu de 250 euros, una ajuda econòmica que pot destinar-se al que el client desitgi. Per si fos poc, podries triar un cupó de fins a 400 euros per a productes en Facilitea. Facilitea és el portal de consum de CaixaBank, on es poden adquirir productes d'electrònica, llar, mobilitat, esport i oci.

A partir de quina nòmina es poden beneficiar els clients?

Per accedir a aquests incentius, és necessari domiciliar una nòmina mensual d'almenys 900 euros. Per a nòmines per sobre dels 900 euros, el cupó de regal serà de 150 euros. Quant a les nòmines superiors a 1.500 euros, el regal arribarà als 250 euros.

A més, s'han de domiciliar tres rebuts i utilitzar la targeta de CaixaBank almenys tres vegades per trimestre. Aquestes condicions apliquen fins al 28 de febrer de 2025.

Altres incentius de CaixaBank

A més de la promoció esmentada, CaixaBank ofereix altres beneficis als seus clients, com el programa "Dia a Dia". És un paquet gratuït de serveis financers que inclou compte corrent sense comissions i targeta de crèdit "MyCard" sense quotes d'emissió i manteniment. A més, inclou les transferències SEPA estàndard en euros a tota la UE, l'ús de banca digital i xecs nacionals.

Mentrestant, el compte en línia és atractiu per a nous clients sense comissions i amb serveis com targetes de dèbit gratuïtes. També poden utilitzar la xarxa de caixers de CaixaBank i accedir a la web i l'app en línia.

Reacció dels clients

Aquesta iniciativa ha estat rebuda amb entusiasme per molts clients, que valoren positivament els incentius oferts per CaixaBank. La possibilitat de triar entre un televisor, un abonament en efectiu o un cupó per a productes en Facilitea brinda flexibilitat i opcions adaptades al client.