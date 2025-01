Avís de CaixaBank als que fan servir el caixer: així de ràpid i senzill

CaixaBank ha introduït una forma innovadora de retirar diners als seus caixers automàtics, utilitzant únicament el teu telèfon mòbil. Gràcies a una tecnologia especial, aquest mètode és ràpid i senzill.

CaixaBank ofereix una experiència bancària adaptada a les necessitats actuals, permetent als seus clients treure diners fàcilment utilitzant la tecnologia NFC. Aquesta innovació no només millora la comoditat, sinó que també incrementa la seguretat en les transaccions diàries.

CaixaBank t'ajuda si no portes la targeta amb tu: fes-ho amb el mòbil

La tecnologia NFC permet la comunicació sense fils de curt abast entre dispositius compatibles. En aquest cas, entre el teu smartphone i el caixer automàtic. Per utilitzar aquest servei, configura el teu mòbil per a pagaments NFC.

Assegura't que el teu dispositiu compta amb aquesta tecnologia i que està activada. Configura una aplicació de pagaments compatible, com Google Pay, Apple Pay o la pròpia app de CaixaBank.

Afegeix la teva targeta bancària a l'aplicació: Segueix les instruccions de l'app per vincular la teva targeta de manera segura.

Acudeix a un caixer compatible amb NFC: Els caixers que permeten aquesta funció solen mostrar el símbol NFC a la pantalla o zona de contacte.

Apropa el mòbil al lector NFC del caixer: Desbloqueja el teu telèfon i obre l'aplicació de pagaments. Apropa'l al lector NFC del caixer, similar a com ho faries en un comerç.

Segueix les instruccions en pantalla: El caixer detectarà el teu dispositiu i et demanarà que introdueixis el teu PIN o verifiquis la teva identitat a l'aplicació. Després, selecciona la quantitat d'efectiu que desitges retirar i completa l'operació.

Avantatges d'aquest mètode per treure diners sense targeta

No necessites portar la teva targeta física amb tu, cosa que agilitza el procés de retirada d'efectiu. L'autenticació a través del teu mòbil afegeix una capa extra de protecció, reduint el risc de frau.

Si oblides la teva cartera a casa, encara pots accedir als teus diners utilitzant només el teu smartphone. L'adopció de tecnologies com el pagament mòbil i retirar efectiu sense targeta ha portat moltes persones a prescindir de portar les seves targetes físiques.

Aplicacions com Google Pay, Apple Pay i Samsung Pay permeten realitzar pagaments i retirades d'efectiu de manera senzilla i segura. A més, la possibilitat de gestionar múltiples comptes i targetes des d'una sola aplicació ofereix una experiència més integrada i eficient.

Altres consideracions a tenir en compte per CaixaBank

Has de verificar que el teu smartphone i el caixer automàtic siguin compatibles amb la tecnologia NFC. A més, mantén actualitzat el programari del teu dispositiu i utilitza mètodes d'autenticació segurs, com empremta digital o reconeixement facial. I consulta amb CaixaBank els límits establerts per a retirades d'efectiu sense targeta.