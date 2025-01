Banc Sabadell salva milions d'espanyols: mai ho facis si reps aquesta trucada

En els últims temps, les estafes telefòniques s'han tornat més comunes i sofisticades. Recentment, Banco Sabadell ha emès una alerta important per protegir els seus clients d'aquests enganys. Si reps una trucada sospitosa, és crucial saber com identificar-la i quines accions prendre per evitar caure en el parany.

Banco Sabadell llança un seriós avís: no et fiïs ni un pèl

Els estafadors solen fer-se passar per empleats del banc i et sol·liciten informació sensible, com les teves dades personals o el PIN de la teva targeta. Banco Sabadell ha emfasitzat que mai t'ho demana Banco Sabadell.

A més, aquestes trucades solen tenir un to d'urgència i poden mostrar números desconeguts o fins i tot suplantar el número oficial del banc. Si et demanen que facis transaccions financeres o que transfereixis diners a un "compte segur", és un senyal que es tracta d'una estafa.

El que has de fer en aquests casos, segons Banco Sabadell

No proporcionis informació sensible: Mai comparteixis les teves dades personals, contrasenyes o PIN per telèfon, correu electrònic o missatge de text. Banco Sabadell mai et sol·licitarà aquestes dades a través d'aquests mitjans.

Desconfia d'enllaços sospitosos: Si reps missatges amb enllaços que et demanen introduir informació personal o bancària, no hi accedeixis. Aquests enllaços poden portar-te a pàgines fraudulentes dissenyades per robar les teves dades.

Verifica l'autenticitat de la trucada: Si reps una trucada sospitosa, penja immediatament. No tornis la trucada i contacta amb Banco Sabadell a través dels canals oficials per confirmar si la comunicació és legítima.

Mantén els teus dispositius segurs: Instal·la un antivirus i un antimalware als teus dispositius i realitza anàlisis periòdics per detectar possibles amenaces.

Com no caure més en el parany

Per protegir-te de futures estafes, has d'estar informat i alerta. Banco Sabadell ha llançat eines com el "Ciber Traductor", dissenyat per educar els clients sobre les tècniques de frau més comunes i com identificar-les.

A més, és recomanable revisar regularment els teus comptes bancaris per detectar qualsevol moviment sospitós. Si notes alguna cosa inusual, contacta immediatament amb el banc.

No t'oblidis que la seguretat de les teves dades personals i financeres depèn en gran mesura de la teva precaució i coneixement. Mantén-te informat i segueix les recomanacions de Banco Sabadell per protegir-te de les estafes telefòniques.