CaixaBank treu d'un compromís els clients que fan servir el caixer: així de senzill

Oblidar la targeta en un caixer automàtic és una situació comuna que pot generar preocupació. Si ets client de CaixaBank i et trobes en aquesta situació, és important mantenir la calma. L'entitat ofereix solucions senzilles per ajudar-te a resoldre aquest inconvenient de manera ràpida i segura.

Avís de CaixaBank: això has de fer si oblides la teva targeta al caixer

Si t'adones que has deixat la teva targeta en un caixer de CaixaBank, segueix aquests passos per recuperar-la i evitar problemes. Accedeix a l'aplicació mòbil CaixaBankNow amb el teu usuari i contrasenya.

Ves a l'apartat "Les meves targetes", selecciona la targeta en qüestió, entra al menú i prem "Bloquejar targeta". Tria l'opció de bloqueig temporal. Aquest procés és reversible i et permet protegir la teva targeta mentre la recuperes.

També pots contactar amb el servei d'atenció al client. Truca al número gratuït 900 40 40 90 si estàs a Espanya, o al 0034 938 87 25 25 si et trobes a l'estranger. Aquests números estan disponibles les 24 hores del dia.

En comunicar-te, tingues a mà el teu document d'identificació i la informació de la targeta oblidada. El personal d'atenció al client t'indicarà els passos a seguir per recuperar-la.

Opcions addicionals si no pots recuperar la targeta

Si el caixer on vas oblidar la targeta està ubicat en una oficina de CaixaBank, acudeix a aquesta sucursal i consulta amb el personal si la targeta ha estat retinguda. Després de verificar la teva identitat, és possible que te la retornin en el moment. Si no és possible recuperar la targeta oblidada, CaixaBank ofereix diverses opcions:

Bloqueig permanent i sol·licitud d'una nova targeta: A través de l'app CaixaBankNow, a "Les meves targetes", selecciona la targeta. Entra al menú i prem "Bloquejar targeta". Tria l'opció de "Baixa definitiva" i per obtenir una nova targeta, pots sol·licitar-la des de la mateixa aplicació o en una oficina de CaixaBank.

Ús de la banca digital: Mentre esperes la nova targeta, pots continuar operant amb normalitat. Fes-ho utilitzant la banca digital CaixaBankNow per realitzar transferències, pagaments i altres gestions.

Consells per evitar oblidar la targeta

Per prevenir aquest tipus de situacions, revisa el caixer abans de retirar-te. Assegura't de recollir la teva targeta i qualsevol document abans d'allunyar-te del caixer. CaixaBank ofereix opcions de pagament mòbil que et permeten realitzar operacions sense necessitat de la targeta física, reduint el risc d'oblits.

Configura les alertes a l'app CaixaBankNow per estar al corrent de qualsevol moviment al teu compte. Mantenir la calma és fonamental si oblides la teva targeta en un caixer.

CaixaBank disposa de protocols i eines per ajudar-te a solucionar aquest inconvenient de manera eficient, garantint la seguretat de les teves operacions i oferint-te diverses opcions per recuperar o reemplaçar la teva targeta.