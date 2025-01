Banc Sabadell ho acaba de confirmar i els clients somriuen: per temps limitat

Banco Sabadell ha anunciat una atractiva promoció per a aquells que contractin el seu segur de vida Life Care abans del 15 de febrer de 2025. En fer-ho, els clients rebran un abonament de 100 euros com a incentiu.

Aquesta promoció, juntament amb les cobertures i avantatges addicionals del segur, fan de Life Care una opció atractiva per garantir la tranquil·litat i seguretat econòmica dels teus. Presta atenció a les bondats d'aquest segur, perquè et convenceran.

Banco Sabadell cuida dels seus: així és el segur de vida Life Care

El segur de vida Life Care de Banco Sabadell està dissenyat per protegir l'estabilitat econòmica de la teva família en cas de defunció. O bé en cas d'invalidesa permanent absoluta, ja sigui per malaltia o accident. Entre les seves cobertures principals s'inclouen:

Defunció: garanteix un capital assegurat per als beneficiaris en cas de defunció del titular.

Invalidesa permanent absoluta: ofereix un capital a l'assegurat si, a causa de malaltia o accident, queda incapacitat de forma total i permanent.

Avançament per diagnòstic de malalties greus: permet sol·licitar part del capital assegurat en casos de diagnòstic de càncer o infart de miocardi.

Avantatges addicionals del segur Life Care

A més de les cobertures esmentades, Life Care ofereix serveis complementaris sense cost addicional. Ofereix l'accés a consultes i serveis mèdics via app: tant per a l'assegurat com per a la seva família. Facilitant orientació mèdica les 24 hores, assessorament en nutrició i accés a una segona opinió mèdica per a malalties greus.

A més, existeix la possibilitat de fraccionar la prima de forma mensual o trimestral sense recàrrec. I tot, adaptant-se a les necessitats econòmiques del client.

Promoció vigent fins al 15 de febrer de 2025: pren nota

Per beneficiar-se dels 100 euros, és necessari contractar el segur Life Care entre el 13 de gener i el 14 de febrer de 2025. I que la prima total anual sigui igual o superior a 300 euros. El segur ha de mantenir-se vigent i al corrent de pagament per tenir dret a l'incentiu.

L'abonament es realitzarà mitjançant transferència bancària en un termini de 60 a 90 dies des de la data de cobrament del primer rebut. Contractar el segur de vida Life Care de Banco Sabadell no només proporciona una protecció integral per a tu i la teva família. També et permet beneficiar-te d'un abonament de 100 euros.