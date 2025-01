Avís urgent de Banco Sabadell als seus clients: si no actues ràpid, posa't en el pitjor

Banco Sabadell ha alertat sobre una nova modalitat d'estafa coneguda com a "Quishing". Aquesta tècnica utilitza codis QR falsos per enganyar els usuaris i robar informació personal i financera. És essencial estar informat i prendre mesures preventives per protegir-se d'aquesta amenaça.

Banco Sabadell llança un advertiment clar: compte amb el Quishing

El quishing és una combinació de "QR" i "phishing". Consisteix en l'ús de codis QR falsificats que, en ser escanejats, redirigeixen a llocs web maliciosos o instal·len malware en el dispositiu de l'usuari. Aquests codis es poden trobar en llocs públics, com restaurants, botigues o fins i tot en correspondència rebuda.

Els ciberdelinqüents col·loquen codis QR falsos en llocs estratègics, com menús de restaurants, cartells publicitaris o fins i tot en cartes que rebem a casa. En escanejar aquests codis, l'usuari és dirigit a pàgines web fraudulentes que imiten les oficials de bancs o institucions financeres. En aquestes pàgines, es demana introduir dades personals o bancàries, que després són utilitzades per cometre fraus.

Errors a evitar per no ser víctimes del Quishing

Per protegir-se del "Quishing", és fonamental escanejar codis QR de fonts desconegudes, segons Banco Sabadell. Mai escanegis codis QR que provinguin de llocs o persones en les quals no confiïs plenament.

Mai introdueixis dades personals o bancàries en pàgines web a les quals accedeixes a través de codis QR sense assegurar-te de la seva autenticitat. A més, si una pàgina web sol·licita informació sensible de manera urgent o sospitosa, desconfia i verifica la seva legitimitat.

Consells per protegir-se, segons Banco Sabadell

Verifica l'autenticitat del codi QR: Abans d'escanejar, assegura't que el codi prové d'una font fiable.

Instal·la programari antivirus: Mantén el teu dispositiu protegit amb un bon antivirus que pugui detectar i bloquejar amenaces.

Observa l'URL de destinació: En escanejar un codi QR, revisa l'adreça web a la qual et redirigeix. Una URL sospitosa o amb errors ortogràfics pot ser un senyal d'alerta.

No comparteixis informació sensible: Mai proporcionis dades personals o bancàries a través d'enllaços o webs als quals accedeixis mitjançant codis QR sense verificar la seva autenticitat.

El "Quishing" és especialment perillós perquè combina la conveniència dels codis QR amb tècniques d'enginyeria social. Molts usuaris confien en aquests codis sense qüestionar-los, cosa que facilita que els ciberdelinqüents enganyin les víctimes.

A més, en instal·lar malware en el dispositiu, poden obtenir accés a informació sensible, com contrasenyes i dades bancàries. El que pot resultar en pèrdues financeres significatives.