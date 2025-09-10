Aquest és el problema que tindràs amb la pensió en jubilar-te abans d’hora: compte
Molts espanyols decideixen retirar-se del mercat laboral abans d’hora i han de fer front a unes penalitzacions
Molts somien amb deixar de treballar abans de l'edat habitual i començar a gaudir del seu temps lliure com més aviat millor. Però compte: si estàs pensant a jubilar-te als 63 anys, el que t'explicarem pot fer-te replantejar els teus plans. Encara que avançar la jubilació és legal i possible, no està exempt de conseqüències.
A Espanya, actualment es pot sol·licitar la jubilació anticipada voluntària fins a dos anys abans de l'edat legal ordinària. Això vol dir que, si compleixes certs requisits, podries retirar-te als 63 anys. Però aquí és on ve el matís important: aquest avançament té un preu.
I no és petit. La penalització aplicada pot reduir la teva pensió entre un 13% i un 21%. Dependrà de quant hagis cotitzat al llarg de la teva vida laboral.
La pensió patirà una pèrdua important
Primer, has de saber quina és la teva edat legal de jubilació el 2025. Si has cotitzat 38 anys i 3 mesos o més, llavors et podràs jubilar als 65 anys. I ho faràs sense cap reducció en la teva pensió.
En canvi, si no arribes a aquest temps cotitzat, la teva edat de retirada s'endarrerirà fins als 66 anys i 8 mesos. Aquesta diferència és clau, perquè només qui tingui dret a jubilar-se als 65 anys pot plantejar-se fer-ho als 63. Si no, no podràs accedir a la jubilació anticipada de manera voluntària.
El segon aspecte que influeix directament en la quantia de la pensió és quants anys portes cotitzats i quants mesos avances la teva jubilació. La Seguretat Social estableix uns coeficients reductors que s'apliquen sobre la base de la teva pensió. Per a qui decideix retirar-se amb 24 mesos d'antelació (63 anys), la reducció mensual és d'un 21% si has cotitzat menys de 38 anys i 6 mesos.
Arribarà al 19% si has cotitzat entre 38 i 41 anys i mig i un 17% si la teva carrera laboral va de 41 anys i mig a 44 anys i mig. Arribarà al 13% si superes els 44 anys i mig de cotització.
Aquests percentatges s'apliquen de manera definitiva, cosa que vol dir que un cop es retalla la pensió, no es recupera mai. Per això, molts experts en pensions recomanen estudiar bé la decisió abans de fer el pas. Encara que pugui semblar atractiu deixar de treballar dos anys abans, cal valorar tots els detalls.
A més, per poder sol·licitar la jubilació anticipada voluntària als 63 anys no n'hi ha prou amb arribar a l'edat. També és obligatori haver cotitzat almenys 35 anys. Aquest requisit exclou qui ha tingut trajectòries laborals més curtes o amb llacunes de cotització.
Per tant, jubilar-se abans d'hora pot semblar una bona idea si estàs cansat de la feina o vols aprofitar la vida mentre tens salut. Però has de tenir molt present que la teva pensió mensual es reduirà per sempre. Abans de prendre aquesta decisió, convé fer una simulació de la teva pensió o consultar amb un assessor.
