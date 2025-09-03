Anunci especial sobre les pensions: molts ho desconeixien i ara surten de dubte
Milers d'espanyols es pregunten què passa amb la pensió un cop mor la persona que cobra la prestació
La pensió de jubilació és, per a milions de persones a Espanya, la seva principal font d'ingressos després de retirar-se del món laboral. Després de tota una vida treballant, aquesta ajuda econòmica garanteix una estabilitat bàsica durant l'etapa de retirada. Tanmateix, hi ha aspectes importants sobre aquestes pensions que molts hereus i familiars desconeixen.
Un d'aquests ha generat recentment molts dubtes. Una de les preguntes més comunes quan mor un jubilat és què passa amb la seva pensió. Se suprimeix automàticament? Poden els familiars cobrar part de l'import? Són algunes de les qüestions que sorgeixen.
Cancel·lar la pensió
Encara que pugui semblar complicat, la Seguretat Social ho explica amb claredat, i és més senzill del que molts creuen. El primer que cal saber és que la pensió de jubilació no se suprimeix de manera immediata quan mor el seu titular.
Tot i que la prestació és de caràcter vitalici, la Seguretat Social abona el mes complet en què es produeix la defunció, publica La Razón. No importa si la persona va morir el dia 1 o el 29. És a dir, els hereus del jubilat tenen dret a cobrar el mes íntegre, a més de la part proporcional de la paga extra, si correspon.
Però hi ha una condició clau: els hereus han de comunicar la defunció del pensionista a la Seguretat Social. Aquest pas és obligatori i s'ha de fer en un termini màxim de 30 dies des de la data de la defunció. No fer-ho pot considerar-se una infracció i comportar conseqüències legals.
En cas que els hereus cobrin indegudament més diners dels que els corresponen, estaran obligats a retornar la quantitat rebuda de manera incorrecta. A més, si es demostra que hi va haver intenció d'ocultar informació o de beneficiar-se de la situació, podria haver-hi responsabilitat compartida entre els receptors. Excepte que es demostri bona fe.
Per sol·licitar legalment la pensió no cobrada pel jubilat difunt, els hereus poden fer un tràmit específic. Serà a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social. Hi ha un apartat anomenat 'Sol·licitud de prestacions meritades i no percebudes per defunció' on es pot presentar aquesta petició.
És necessari omplir un formulari i adjuntar certa documentació, com el certificat de defunció, el document que acrediti la condició d'hereu i altres dades personals.
Un cop enviat el formulari, el sistema genera un comprovant en format PDF. Si no es rep aquesta confirmació, es recomana intentar el tràmit més tard o acudir a un altre canal oficial. La resolució final s'envia per correu al domicili del sol·licitant.
Informar-se correctament dels drets
Aquest procés, encara que poc conegut, és un dret que tenen els hereus i una obligació que convé complir per evitar problemes. Per això, és fonamental estar ben informat sobre com actua la Seguretat Social en aquests casos.
D'aquesta manera, si un familiar proper mor i estava cobrant una pensió de jubilació, els hereus han de saber que poden reclamar l'últim mes complet. Però també han de notificar la defunció tan aviat com sigui possible per evitar errors o sancions. Aquest anunci especial sobre les pensions aclareix molts dubtes que, fins ara, passaven desapercebuts per a molts.
Més notícies: