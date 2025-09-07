Demostrat: El Banco Santander fa el favor més gran als seus clients, ho agrairàs
Banc Santander llança un missatge als seus clients que han de seguir fil per randa si no volen acabar malament
El Banco Santander torna a posar la seguretat en primer pla i llança un avís que molts clients agraeixen. Es tracta d’un gest important cap a aquells que utilitzen el seu mòbil diàriament per operar amb els seus comptes.
L’entitat recorda que els dispositius són la porta d’entrada a les nostres dades més sensibles i que una distracció ens pot sortir cara. Per això insisteix a prendre mesures de protecció bàsiques i fàcils d’aplicar.
Banco Santander envia un avís urgent: no pots ignorar això
El banc assenyala que un dels errors més comuns és utilitzar la mateixa clau per a tot. Molts clients configuren el mateix PIN a la targeta SIM i al desbloqueig del telèfon. A simple vista pot semblar pràctic, però en realitat suposa un risc enorme.
Si el mòbil cau en mans equivocades, accedir a la informació i a les apps bancàries es converteix en un joc de nens. Per això, el Banco Santander demana configurar contrasenyes diferents per a cada ús i reforçar la seguretat al màxim possible.
Per aquest motiu, la contrasenya de la SIM ha de ser diferent de la del telèfon
Un altre detall que no hem de passar per alt és la importància de canviar el PIN de la SIM que ve de fàbrica. Aquest número sol ser conegut i, si no es modifica, un lladre tindria accés immediat a trucades, missatges i a la recepció de codis de verificació.
Tenir un PIN diferent per a la SIM i el desbloqueig del telèfon és un pas senzill però crucial per evitar disgustos. En cas de robatori, aquesta diferència de claus pot ser la barrera que impedeixi que algú entri als nostres comptes.
El banc també recomana no emmagatzemar les contrasenyes al mateix dispositiu. Moltes persones les guarden en notes o aplicacions sense protecció. Aquest gest, que sembla inofensiu, deixa oberta la porta al robatori de diners i dades personals.
Si et roben el telèfon, actua ràpid però amb cap
En el seu lloc, aconsella utilitzar gestors de contrasenyes segurs o simplement memoritzar les claus. A més, recorda que els codis han de ser difícils d’endevinar, evitant dates de naixement o combinacions molt òbvies.
El Banco Santander subratlla que, en cas de robatori del telèfon, els passos urgents són clars. El primer és bloquejar la targeta SIM per impedir que la facin servir.
Després, cal contactar amb el banc per rebre ajuda immediata i bloquejar els comptes en línia. Així es talla d’arrel qualsevol intent d’accedir als diners. El banc ofereix vies ràpides de contacte precisament per actuar sense pèrdua de temps.
Més notícies: