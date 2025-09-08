Aplaudeixen amb entusiasme aquest anunci de BBVA: mitja Espanya no s’esperava això
BBVA troba la clau per a l’alegria de milers d’espanyols: aquesta novetat era desconeguda per a molts fins avui
BBVA ha sorprès amb una novetat que ha desfermat un aplaudiment majúscul entre milers de persones a Espanya. El banc ha decidit fer un pas més en el seu objectiu d'apropar-se a tothom, i ara permet una llicència que agrada a molts.
La qüestió és que qualsevol pot entrar a la seva app mòbil de BBVA sense ser client. Es tracta d'un moviment que trenca motlles, ja que fins ara calia tenir un compte actiu per poder utilitzar-la. L'entitat ha deixat clar que la seva idea és facilitar la vida a qui vol conèixer de prop com funciona la seva aplicació abans de fer el pas d'obrir un compte.
Així poden utilitzar l'app els usuaris que no són clients de BBVA
És una manera d'apropar la seva tecnologia a nous usuaris i mostrar tots els avantatges que ofereix. Per a molts, aquesta possibilitat d'entrar a l'app sense ser client és una demostració de l'interès de BBVA a modernitzar la banca i a obrir-se a tot tipus de perfils.
El procés és senzill, només cal descarregar l'aplicació de BBVA al mòbil i accedir a l'opció de “entrar sense ser client”. Un cop dins, es poden veure els apartats més importants de l'app, simular operacions i descobrir els avantatges clars que ofereix. Tot això, sense necessitat d'haver signat encara amb el banc.
Objectiu de BBVA amb aquesta mesura
Els usuaris que ja han provat aquesta novetat destaquen com n'és d'intuïtiva l'app. Permet conèixer els serveis de BBVA de primera mà i comprovar com de ràpid es poden fer operacions com consultar l'estat d'un compte, fer transferències o pagar amb el mòbil.
Aquest detall ha generat autèntica eufòria a les xarxes socials, on molts parlen de tot facilitats i d'un moviment que cap altre banc havia plantejat amb tanta claredat. L'objectiu de BBVA és clar: mostrar que la seva app mòbil és una de les més completes del sector i animar més persones a convertir-se en clients després de provar-la.
Marca diferències amb la competència
L'estratègia sembla donar resultat, ja que la curiositat per provar l'aplicació sense compromís ha crescut de manera notable els darrers dies. BBVA, per la seva banda, assegura que vol que tots els usuaris puguin comprovar com és la seva experiència digital, fins i tot abans de decidir obrir un compte.
Una aposta que busca confiança i proximitat, i que està aconseguint que milers de persones es plantegin fer el salt. Amb aquesta novetat, BBVA no només marca diferències amb la competència, sinó que també demostra que escoltar els clients i oferir solucions pràctiques és el camí per guanyar-se un aplaudiment majúscul.
