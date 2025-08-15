Alerta de BBVA a milions de clients: mai facis això, podries perdre-ho tot
BBVA llança un avís als seus clients perquè evitin caure en el parany d’aquest frau que està en auge a Espanya
BBVA ha emès un advertiment urgent als seus clients a tot Espanya. El banc ha detectat un augment preocupant de fraus digitals que podrien buidar els teus comptes si no prens precaucions.
Aquests fraus, coneguts com a "quishing", són una variant del smishing i el phishing, i s'estan estenent ràpidament. Aquesta és una tècnica il·legal en què els ciberdelinqüents envien missatges de text (SMS) que semblen provenir de BBVA.
Atent al quishing: l'avís de BBVA pel qual has d'estar alerta
Aquests missatges solen alertar sobre activitats sospitoses al teu compte o informar-te de càrrecs no reconeguts. L'objectiu és que, en fer clic en un enllaç inclòs al missatge, siguis redirigit a una pàgina web falsa que imita l'oficial del banc.
Allà, se't sol·licita introduir les teves credencials bancàries. Amb tot, aquest gest permet als estafadors accedir al teu compte i fer transaccions fraudulentes. Una cosa que pot arruïnar-te la vida, per la qual cosa has de saber com actuen aquests estafadors per evitar caure a la trampa.
El modus operandi dels estafadors: molt de compte amb això
Els delinqüents solen enviar SMS que inclouen un enllaç que sembla legítim. Un cop hi fas clic, et porten a una pàgina web que imita l'oficial de BBVA. Allà, se't sol·licita introduir el teu nom d'usuari, contrasenya i altres dades personals.
Posteriorment, els estafadors poden posar-se en contacte amb tu per telèfon, fent-se passar per un gestor de BBVA, i demanar-te que introdueixis un codi de seguretat que t'envien per SMS. Aquest codi s'utilitza per completar transaccions fraudulentes al teu compte.
Gestos prohibits: mai has de fer això, segons BBVA
BBVA ha estat clar, mai has de respondre a missatges sospitosos ni fer clic en enllaços que rebis per SMS. Els missatges de text enviats per BBVA mai contenen enllaços.
Si reps un missatge que inclou un link, encara que sembli provenir de BBVA, és fals. A més, BBVA mai et demanarà les teves claus bancàries ni codis de seguretat per correu electrònic, trucada telefònica o SMS.
Si has rebut un missatge sospitós o creus que has proporcionat informació personal, és crucial que contactis amb BBVA de seguida. Pots fer-ho trucant al número oficial 900 102 801. A més, és recomanable que canviïs les teves contrasenyes d'accés a la banca en línia i revisis els teus moviments bancaris per detectar qualsevol activitat sospitosa.
