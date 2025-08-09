Ja és oficial: Aquest és el canvi en les pensions que entrarà en vigor el 2026
Milions d'espanyols estan molt pendents d'aquesta dada perquè d'això depèn l'increment de les seves pagues
Hi ha notícies que, tot i que encara no són oficials, ja comencen a generar expectatives. I si hi ha un tema que interessa a milions de persones a Espanya, és el futur de les pensions. Encara falten diversos mesos per conèixer les dades definitives, però les primeres estimacions sobre el que podria passar el 2026 ja han començat a circular.
I tot apunta que hi haurà una novetat que molts estaven esperant. L'augment de l'Índex de Preus al Consum (IPC) al juliol de 2025 ha estat un senyal clar per als analistes. Segons les últimes dades, aquest índex se situa en el 2,7%.
Això ja ha portat experts i mitjans especialitzats a parlar d'una possible revaloració de les pensions el 2026. Tot i que la xifra exacta no se sabrà fins a final d'any, s'estima que l'increment podria rondar el 2,5%.
Aquesta dada és molt rellevant perquè l'IPC és l'indicador que la Seguretat Social utilitza com a referència per actualitzar les pensions contributives, especialment les de jubilació. L'objectiu d'aquest sistema és evitar que els pensionistes perdin poder adquisitiu davant la inflació.
És a dir, que puguin mantenir la seva capacitat de compra tot i l'encariment generalitzat dels preus.
Les pensions, pendents de l'IPC
Durant el 2025, l'IPC ha mostrat una evolució una mica irregular, amb alts i baixos en diferents mesos, però en conjunt manté una tendència positiva. Aquesta estabilitat és la que permet fer ja algunes projeccions sobre el que pot passar el 2026. Si la inflació continua comportant-se de manera similar durant els últims mesos de l'any, l'ajust en les pensions es mourà en un marge molt semblant al que es preveu.
La possible pujada afectaria no només les pensions de jubilació, sinó també altres prestacions contributives, com les pensions per incapacitat permanent, viduïtat, orfandat o aquelles a favor de familiars. Totes aquestes ajudes s'ajusten seguint el mateix criteri, perquè qui les rep no es vegi perjudicat per l'augment del cost de la vida.
El 2025, per exemple, la pujada va ser del 2,8%. Per tant, si finalment l'increment del 2026 se situa al voltant del 2,5%, estaríem parlant d'una actualització similar. Així es reforçaria el compromís del sistema públic amb la protecció del poder adquisitiu dels jubilats i pensionistes.
Tot i que per ara només es tracta d'estimacions, l'evolució de l'IPC serà clau els pròxims mesos. Serà al desembre quan es podrà confirmar el percentatge definitiu amb què s'actualitzaran les pensions el 2026. Mentrestant, els pensionistes poden tenir una idea força clara de cap a on s'encamina la situació.
