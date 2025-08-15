L'OCU ho té clar: aquests són els diners que més et convé tenir estalviats al banc
L'organització adverteix sobre els riscos d'acumular massa diners al banc i perdre valor amb el temps
En un moment d'inflació i baixos interessos, decidir quants diners deixar al compte corrent és més important del que sembla. El que a simple vista sembla una bona idea, tenir molt saldo, pot fer-te perdre valor amb el temps.
L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) adverteix: no convé acumular massa. Millor tenir un coixí per a despeses i emergències, i moure la resta a opcions més rendibles. Així que això és el que diu l'OCU sobre la quantitat ideal que hauries de tenir al teu compte.
Coixí financer: tres sous i zero excessos
L'organització aconsella no mantenir més de l'equivalent a tres mesos de salari al compte corrent. Amb aquesta quantitat n'hi ha prou per cobrir pagaments quotidians i despeses imprevistes sense deixar diners immobilitzats. Per exemple, un sou de 1.500 euros requeriria un saldo màxim de 4.500 euros.
La raó és simple: la majoria de comptes corrents no ofereixen remuneració o ho fan de manera simbòlica. En canvi, la inflació erosiona el poder adquisitiu dels diners que romanen aturats. Deixar grans quantitats al banc és, segons l'OCU, una manera silenciosa de perdre diners.
També hi ha un factor de seguretat. El Fons de Garantia de Dipòsits cobreix fins a 100.000 euros per titular i entitat. Qui superi aquesta xifra hauria de repartir els seus estalvis en diferents bancs per assegurar-ne la protecció en cas de fallida.
Obrir un segon compte, fins i tot en una entitat diferent, no només protegeix el capital, sinó que aporta flexibilitat. Permet moure fons si canvien les condicions o s'apliquen noves comissions. L'OCU insisteix a revisar periòdicament les tarifes i avantatges de cada banc per no endur-se sorpreses.
Què fer amb els diners?
Si el saldo al compte ja cobreix aquests tres sous, l'OCU suggereix donar una altra destinació a la resta. Per a terminis curts, un dipòsit a termini fix és una opció segura i sense ensurts, tot i que convé comprovar si permet la cancel·lació anticipada sense penalització.
Quan l'objectiu és a llarg termini es pot optar per productes amb més potencial de rendibilitat, tot i acceptar certa volatilitat. Fons d'inversió, plans de pensions o fins i tot comptes remunerats d'alta rendibilitat poden ajudar que els estalvis creixin per sobre de la inflació.
El Banc d'Espanya recomana un fons d'emergència que cobreixi entre tres i sis mesos de despeses fixes. Protegeix davant d'avaries, reparacions, despeses mèdiques o atur, evitant recórrer a crèdits.
Segons l'INE, més d'un terç de les llars no poden afrontar una despesa inesperada. Aquesta xifra reforça la importància de comptar amb un coixí de seguretat.
No es tracta de tenir molt o poc, sinó el just per viure tranquil i reaccionar davant qualsevol contratemps. La resta, ben col·locada, pot treballar a favor nostre. En temps d'inflació i tipus d'interès canviants, cada euro compta, i deixar-lo dormir al compte corrent pot sortir car.
Més notícies: