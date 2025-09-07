Demostrat: la manera de fer créixer la teva pensió en jubilar-te i que utilitzen molts
En retirar-se laboralment, un ciutadà perd poder adquisitiu, però podrà recórrer a aquesta solució
Arriba un moment a la vida en què, després d'anys de feina, el que més es desitja és poder descansar i gaudir del temps lliure sense preocupacions. La jubilació és aquesta etapa que molts esperen amb il·lusió, però també amb una certa inquietud. Serà suficient la pensió pública per mantenir el nivell de vida en deixar de treballar? Aquesta és una de les preguntes més freqüents.
Cada vegada més persones a Espanya han trobat una solució clara i eficaç per evitar ensurts econòmics a la jubilació. Es tracta de contractar un pla de pensions. I no és casualitat que milions ja estiguin apostant per aquesta eina financera.
S'ha convertit en una de les formes més populars de complementar la pensió pública i assegurar ingressos més estables un cop s'acaba l'etapa laboral activa.
Què és un pla de pensions i per què és tan útil?
El pla de pensions és un producte d'estalvi privat, dissenyat especialment per acumular diners durant els anys de feina i poder utilitzar-los en arribar la jubilació. A diferència de la pensió pública, que depèn del temps cotitzat i del sistema de la Seguretat Social, aquest fons es forma amb les aportacions voluntàries del titular.
És a dir, cada persona decideix quant vol estalviar i amb quina freqüència. El principal benefici d'un pla de pensions és que permet suavitzar l'impacte econòmic de deixar de treballar. En la majoria dels casos, en jubilar-se es percep una quantitat menor que el salari habitual, cosa que implica una pèrdua de poder adquisitiu.
Comptar amb un complement addicional ajuda a mantenir el nivell de vida i afrontar amb més tranquil·litat les despeses del dia a dia. Un dels principals dubtes que sorgeixen és si es pot cobrar una pensió pública i, alhora, gaudir dels diners d'un pla de pensions. La resposta és sí, totalment.
Tots dos ingressos són perfectament compatibles i complementaris, cosa que fa que aquesta opció sigui encara més atractiva.
No importa si es tracta d'una pensió contributiva o no contributiva. En tots dos casos, el pla de pensions funciona com un reforç econòmic que pot marcar la diferència entre una jubilació ajustada i una de més folgada.
Un suport econòmic cada cop més necessari
És important tenir en compte que la quantia de la pensió pública sol ser inferior a l'últim salari rebut, cosa que afecta moltes famílies. Per això, la idea de comptar amb un fons personal que complementi aquesta pensió ha guanyat força.
A més, planificar amb temps aquest estalvi permet generar una suma considerable que es pot utilitzar de manera flexible un cop assolida la jubilació. No es tracta de substituir la pensió de l'Estat, sinó de sumar forces. La clau és preparar-se amb antelació, estalviar a poc a poc i aprofitar els beneficis fiscals que ofereixen aquest tipus de productes financers.
