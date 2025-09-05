Logo e-noticies.cat
Un home es lamenta amb les mans a la cara, amb un rètol del Banco Santander al fons
Banc Santander avisa els navegants per evitar problemes | Camara Europa Press, DAPA Images
ECONOMIA

Verificat: Banco Santander alerta tot Espanya: mai et distreguis, no és cap broma

Banc Santander exposa amb rotunditat quin gest és fonamental si no volem ficar-nos en un embolic important

per

Miguel Cuartas Ortego

Banc Santander ha llançat una alerta que afecta directament milions de clients a Espanya. L'entitat recorda que a l'hora de pagar, el que sembla un gest simple pot marcar la diferència entre estar segur o patir un problema seriós.

El banc ha demanat màxima atenció a un detall concret que molts passen per alt i que pot portar conseqüències si s'ignora. L'avís de Banc Santander és clar: abans de confirmar qualsevol pagament en un datàfon, mira bé l'import que apareix a la pantalla.

Aquest gest simple pot evitar el pitjor: Banc Santander és taxatiu

Aquest gest important pot evitar un descuit que acabi en un càrrec indegut o en un intent de frau. De vegades, per les presses o per confiança, molts accepten el pagament sense comprovar res. Aquesta manca d'atenció pot obrir la porta a errors en la compra o fins i tot a gestos sospitosos per part de tercers.

Una mà sostenint una targeta de crèdit davant d'un terminal de pagament amb el logotip de Banco Santander en un cercle vermell.

Fes aquest gest abans de pagar | Camara Proxima Studio, Banco Santander

El banc insisteix que revisar l'import és la manera més ràpida i eficaç d'estar segur. Pot semblar un detall petit, però es tracta d'un filtre que protegeix els clients davant de sorpreses desagradables. Un descuit a l'hora de pagar pot convertir-se en un problema econòmic si l'import marcat al datàfon no coincideix amb el que costa la compra.

Atent als gestos sospitosos: Banc Santander ho deixa clar

Banc Santander també recorda que no només es tracta de mirar el preu, sinó de mantenir l'atenció en tot el procés. Si alguna cosa resulta estranya en el comportament del datàfon o del venedor, convé aturar-se i no confirmar el pagament.

Estar atent a gestos sospitosos, com intentar tapar la pantalla o afanyar el client perquè introdueixi el PIN sense mirar, és fonamental per evitar problemes. L'entitat assenyala que en cas de detectar qualsevol càrrec incorrecte, els clients han de contactar com més aviat millor amb el banc per resoldre la incidència.

Un home d?esquena sosté una targeta de crèdit davant d?una sucursal del banc Santander.

Banc Santander no vol embolics i aconsella als seus clients | Camara Google Maps, e-noticies.cat, Getty Images de grinvalds

Una rutina fàcil d'adoptar

Actuar ràpid permet recuperar els diners i bloquejar possibles fraus. El missatge de Santander es resumeix en una idea senzilla: la seguretat en les compres depèn tant de la tecnologia com de l'atenció del mateix usuari.

Amb aquesta alerta, Banc Santander vol reforçar la confiança dels seus clients i recordar que la seguretat no és només als sistemes, sinó també en petits gestos. Mirar la pantalla del datàfon abans de confirmar l'operació és una rutina fàcil d'adoptar i que pot evitar disgustos.

Un gest tan simple com comprovar el detall de l'import pot marcar la diferència entre comprar amb tranquil·litat o viure les conseqüències d'un descuit. L'alerta de Banc Santander busca que tots els clients estiguin més atents quan facin pagaments. Perquè en qüestions de seguretat, fins i tot el gest més petit pot ser la clau.

