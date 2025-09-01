Salten les alarmes a Espanya amb la darrera notícia sobre les pensions: així t’afecta
Alguns espanyols s'enduen una decepció després de comprovar que no reuneixen les condicions exigides per jubilar-se
Durant anys, molts treballadors a Espanya han viscut amb la idea que, si han cotitzat prou, la seva pensió de jubilació estarà assegurada. Però la realitat és més complexa del que sembla. Hi ha una condició clau que molts desconeixen i que pot deixar sense pensió aquells que han treballat tota la vida.
El sistema de pensions a Espanya té regles clares, però sovint poc conegudes. No n'hi ha prou amb haver acumulat dècades de feina i cotitzacions per tenir dret automàtic a la pensió contributiva. Encara que una persona hagi estat cotitzant durant 40 anys, això no garanteix que cobrarà la seva pensió quan arribi l'edat de jubilació.
I aquest fet ha deixat més d'un amb la sorpresa, i la preocupació, al cos.
Un detall a complir per rebre la pensió
La clau és complir dos requisits: un de general i un d'específic. El primer és el més conegut: haver cotitzat almenys 15 anys al llarg de tota la vida laboral. Però el segon, conegut com a carència específica, és el que pot donar problemes.
Per tenir dret a la pensió de jubilació, és obligatori haver cotitzat almenys dos anys dins dels últims 15 anteriors al moment de retirar-se. Això vol dir que si una persona va deixar de treballar als 52 anys després d'haver aportat durant 35 anys, i pretén jubilar-se als 67, es troba amb un problema. No compleix el requisit de la carència específica.
Havent passat més de 15 anys des de l'última cotització, no podria accedir a la pensió contributiva. I això tot i haver cotitzat molt més que els anys mínims exigits.
Aquest detall legal afecta principalment certs grups de persones. Sobretot aquells que van abandonar el mercat laboral de manera anticipada i no van tornar a cotitzar. També a autònoms que van deixar la seva activitat sense reprendre aportacions i aturats de llarga durada sense dret a prestació.
Tots ells podrien quedar fora del sistema si no compleixen amb aquesta exigència.
Una excepció a valorar
Hi ha una excepció per a aquells que, tot i no estar treballant, es troben en una situació assimilada a l'alta. És el cas, per exemple, de persones acollides a un conveni especial amb la Seguretat Social o en certs tipus d'excedència. En aquests supòsits, els últims 15 anys es compten des del moment en què va cessar l'obligació de cotitzar, i no des de la sol·licitud de la pensió.
Aquest aspecte del sistema de jubilació espanyol és desconegut per a molts, però pot tenir conseqüències molt importants. La recomanació per a tots els treballadors, especialment aquells que s'acosten a l'edat de retirada, és revisar el seu historial de cotització. I comprovar si compleixen tots els requisits, no només en anys totals, sinó també en els anys més recents.
Més notícies: