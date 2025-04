Demostrat: Hisenda confirma els rumors sobre la Declaració de la Renda, per fi

La campanya de la Declaració de la Renda 2024-2025 ha començat, i molts contribuents es pregunten sobre el procés, els terminis i com evitar errors. A continuació, t'oferim informació clau perquè facis la teva declaració de manera eficient i sense contratemps.

Això diu Hisenda sobre les declaracions que surten a retornar

Si la teva Declaració de la Renda resulta en un supòsit a retornar, és a dir, si Hisenda et deu diners, l'Agència Tributària anunciava una cosa important. I és que les primeres devolucions van començar a ingressar-se en els comptes dels contribuents 48 hores després de l'inici de la campanya.

És a dir, han començat a arribar des del passat 4 d'abril. No obstant això, aquest termini pot variar segons la complexitat de la declaració i la càrrega administrativa.

Quant triga Hisenda a pagar als contribuents?

Encara que algunes devolucions s'efectuen en un termini de 48 hores, la llei estableix que Hisenda té fins a sis mesos per fer el reemborsament. Un termini que comença al final de la campanya, és a dir, arribaria fins al 30 de desembre de 2025. Si passat aquest temps no has rebut l'ingrés, Hisenda haurà d'abonar-te interessos de demora.

En els primers dies de la campanya, s'han presentat nombroses declaracions, però els experts fiscals aconsellen no precipitar-se en aquest procés. L'economista Sara Ferrer suggereix esperar almenys 15 dies abans de presentar la declaració. I és que les dades fiscals proporcionades per l'Agència Tributària poden no estar completament actualitzades a l'inici de la campanya.

Terminis per presentar la Declaració de la Renda 2024-2025

La campanya de la Renda 2024-2025 es desenvolupa entre el 2 d'abril i el 30 de juny de 2025. És important tenir en compte que, si la teva declaració surt a ingressar i optes per la domiciliació bancària, el termini per presentar-la finalitza el 25 de juny. Aquests són els consells d'Hisenda per evitar errors comuns.

Revisa les teves dades personals i fiscals: Assegura't que tota la informació estigui actualitzada i sigui correcta.

Declara tots els teus ingressos: Inclou tots els rendiments del treball, capital mobiliari, lloguers i qualsevol altra font d'ingressos.

Informa't sobre les deduccions aplicables: Tant estatals com autonòmiques, per aprofitar al màxim els beneficis fiscals.

Conserva la documentació de suport: És recomanable guardar tots els documents relacionats amb la declaració durant almenys cinc anys. Ja que és el període en què Hisenda pot realitzar comprovacions.

No et precipitis a presentar la declaració: Esperar uns dies pot ajudar-te a evitar errors derivats de dades fiscals desactualitzades.

Seguint aquestes recomanacions i estant atent als terminis i detalls proporcionats per l'Agència Tributària, podràs realitzar la teva Declaració de manera eficient i sense contratemps.