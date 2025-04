Sorpresa d'Hisenda amb la Renda: aquestes despeses de casa teva es poden desgravar

Com cada any, la Campanya de la Declaració de la Renda torna a estar present en l'agenda de milions de contribuents. Molts ciutadans ja han començat a repassar els seus comptes i buscar fórmules perquè la declaració els surti a retornar. Un truc que a molts els soluciona el tràmit.

I entre les deduccions més buscades, destaquen les relacionades amb l'habitatge, tant en propietat com de lloguer. Joaquín García, expert hipotecari de la plataforma Wypo, detalla els beneficis fiscals disponibles el 2025. Aquells que van comprar el seu habitatge abans de l'1 de gener de 2013 poden continuar aplicant una deducció del 15% (màxim de 9.040 euros).

Això suposa un estalvi fiscal de fins a 1.356 euros l'any. L'avantatge no s'aplica a segones residències, sinó únicament a l'habitatge habitual. A més, si la hipoteca es va contractar abans d'aquesta data, és possible desgravar no només el capital amortitzat i els interessos, sinó també les assegurances obligatòries vinculades a la hipoteca.

Tot el que has de saber per desgravar bé a la Renda

García aclareix que, fins i tot si s'ha realitzat una subrogació o millora d'hipoteca canviant d'entitat bancària, aquesta deducció continua vigent. D'altra banda, els propietaris que tenen el seu habitatge hipotecat en règim de lloguer també poden beneficiar-se d'avantatges fiscals. En aquest cas, és possible deduir-se els interessos del préstec, les despeses de formalització de la hipoteca, així com les de manteniment, comunitat i IBI.

Aquestes despeses redueixen la base imposable del rendiment immobiliari, la qual cosa es tradueix en menys impostos a pagar. Les comunitats autònomes també ofereixen deduccions específiques. A Madrid, hi ha beneficis per a la compra d'habitatge habitual en casos de naixement o adopció de fills.

Si vas comprar la teva casa després de 2013

Cantàbria incentiva l'adquisició en zones rurals, mentre que a la Comunitat Valenciana hi ha deduccions per a menors de 35 anys. Castella-la Manxa i Madrid també apliquen deduccions sobre interessos hipotecaris per a joves de fins a 40 i 30 anys, respectivament. Per últim, García recorda que aquells que van adquirir el seu habitatge després de 2013 no poden accedir a la deducció estatal general.

Encara que sí que poden beneficiar-se de deduccions autonòmiques. Una vegada més, prestar atenció als detalls fiscals pot marcar la diferència en el resultat de la declaració de la Renda. Així que ja saps, si encara no l'has feta, posa sobre la taula totes les possibilitats existents abans de pagar.