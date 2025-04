Última hora d'Hisenda: et tornaran un dineral en la Declaració de la Renda

Molta atenció a aquest avís important per a molts contribuents. Si el 2024 vas adquirir un cotxe amb etiqueta CERO, Hisenda té una deducció que et permetrà obtenir un dineral en la teva pròxima Declaració.

A més, existeixen altres avantatges i deduccions addicionals per als propietaris de cotxes elèctrics que podries aprofitar. Aquí, t'expliquem tot el que necessites saber per acollir-te a aquesta ajuda fiscal.

Deducció per comprar un cotxe amb etiqueta CERO: Hisenda et dona les claus

Si vas adquirir aquest tipus de cotxe l'any passat, Hisenda ofereix una deducció del 15% en l'IRPF per l'adquisició de vehicles elèctrics nous. Aquesta deducció té una base màxima de 20.000 euros, la qual cosa es tradueix en un estalvi de fins a 3.000 euros en la teva declaració.

És important destacar que aquesta deducció és compatible amb les ajudes del programa MOVES. L'adquisició del vehicle hauria d'haver-se realitzat fins al 31 de desembre de 2024. És necessari haver abonat almenys el 25% del preu del vehicle en el període esmentat. El saldo restant es pot pagar fins al 2026.

Procediment per sol·licitar la deducció en la Declaració de la Renda

Guarda la factura de compra i els justificants de pagament que acreditin el desemborsament mínim del 25% durant el període establert. Al presentar la teva Declaració, incorpora la deducció corresponent en l'apartat destinat a deduccions per inversió en vehicles d'energies alternatives.

A més de la deducció per la compra del vehicle, existeixen altres avantatges fiscals que pots aprofitar. Pren nota perquè segur que t'interessa.

Instal·lació de punt de recàrrega a domicili: Hisenda permet deduir el 15% del cost d'instal·lació de sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics a la teva vivenda o aparcament privat. La base màxima anual d'aquesta deducció és de 4.000 euros, la qual cosa suposa un estalvi de fins a 600 euros.

Compatibilitat amb altres ajudes: Aquestes deduccions són compatibles amb altres subvencions o ajudes públiques que hagis rebut per a l'adquisició del vehicle. O per a la instal·lació del punt de recàrrega, com les del programa MOVES.

La campanya per presentar la Declaració de la Renda corresponent a l'exercici 2024 es va iniciar el 2 d'abril i finalitzarà el 30 de juny. És fonamental que, si et beneficies d'aquestes deduccions, tinguis tota la documentació en regla i compleixis amb els terminis establerts per evitar inconvenients.