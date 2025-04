Gest d'Hisenda als espanyols: no oblidis fer-ho a la Declaració de la Renda

La Campanya de la Renda 2024-2025 ja està en marxa. I és el moment perfecte perquè els contribuents aprofitin les deduccions disponibles pel lloguer d'habitatge habitual. Aquestes deduccions d'Hisenda poden suposar un estalvi significatiu en la declaració de l'IRPF, per la qual cosa és fonamental conèixer-les i aplicar-les correctament.

Deducció estatal per lloguer: Hisenda avisa del que et pots estalviar en la Renda

Si vas signar el teu contracte de lloguer abans de l'1 de gener de 2015, et pots beneficiar de la deducció estatal. Aquesta permet deduir fins a un 10,05% de les quantitats pagades pel lloguer durant l'any fiscal, si la teva base imposable és inferior a 24.107,20 euros anuals.

Per aplicar-la, has d'introduir manualment l'import pagat i el NIF de l'arrendador a la casella corresponent de la teva declaració. Independentment de la data del teu contracte, moltes comunitats autònomes ofereixen deduccions per lloguer amb els seus propis requisits i percentatges.

Per exemple, a Astúries, pots deduir el 15% del lloguer pagat, amb un límit de 1.000 euros. És essencial revisar les condicions específiques de la teva comunitat per assegurar-te que compleixes amb els criteris establerts.​

Novetats en reduccions per a propietaris

La Llei 12/2023, de 24 de maig, introdueix incentius fiscals per a propietaris que lloguen habitatges en zones de mercat tensionat. Si redueixes el lloguer en almenys un 5% respecte al contracte anterior, accediràs a una reducció del 90% en el rendiment net del lloguer.

Altres reduccions inclouen un 70% per a lloguers a joves d'entre 18 i 35 anys o a entitats del tercer sector. I un 60% si s'han realitzat obres de rehabilitació en els dos últims anys.​

Com incloure les deduccions en la teva declaració

Per aplicar aquestes deduccions d'Hisenda, accedeix a Renda Web i ves a l'apartat "Dades Econòmiques" i selecciona "Béns immobles". Afegeix les dades del teu habitatge llogat, incloent-hi la referència cadastral i l'ús com a "Arrendament".​

Indica els dies que l'habitatge ha estat llogat, la durada del contracte, la data i el NIF de l'arrendador.​ A més, introdueix els ingressos i despeses corresponents al període de lloguer.

Molts contribuents presenten el seu esborrany sense revisar totes les deduccions disponibles, la qual cosa pot resultar en una pèrdua d'estalvi considerable. És fonamental analitzar les despeses deduïbles i les deduccions aplicables segons la teva comunitat autònoma. A més, considera si és més beneficiós realitzar la declaració conjunta o separada, depenent dels ingressos de la teva unitat familiar.

Revisa detingudament les opcions disponibles, tant estatals com autonòmiques, i assegura't de complir amb els requisits per a cadascuna. No oblidis incloure correctament tota la informació en la teva declaració per maximitzar el teu estalvi i evitar possibles sancions.