Avís urgent de BBVA a tots els seus clients: no oblidis fer-ho, podries perdre-ho tot

BBVA ha emès un avís urgent a tots els seus clients, ressaltant la importància de crear un PIN segur per protegir els comptes bancaris. Un PIN dèbil pot posar en risc els teus diners i facilitar l'accés no autoritzat per part de ciberdelinqüents.​

Per què és vital tenir un PIN específic i segur? BBVA ho deixa clar

El PIN és una clau de 4 dígits que permet accedir als teus comptes i autoritzar transaccions. Si aquest codi és fàcil d'endevinar, com "1234" o "0000", els delinqüents poden accedir fàcilment als teus fons.

Segons informes recents, els números PIN més comuns són també els més vulnerables. ​BBVA ofereix eines i recomanacions perquè els seus clients estableixin PINs robustos:​

Canvi de PIN: Pots canviar el teu PIN en qualsevol caixer automàtic de BBVA o a través de la banca en línia. ​

Alertes de seguretat: BBVA proporciona alertes en temps real sobre l'activitat de les teves targetes, permetent-te detectar i reaccionar ràpidament davant operacions sospitoses. ​

Què pot passar si el teu PIN és fàcil d'endevinar?

Un PIN dèbil augmenta el risc d'accés no autoritzat. Els delinqüents poden realitzar transaccions fraudulentes si descifren el teu PIN, per la qual cosa és recomanable usar-ne un amb alta seguretat.

A més, pots patir la pèrdua de fons. I és que els teus estalvis poden ser retirats sense el teu consentiment.​ D'altra banda, es posen en compromís les teves dades personals. A més dels diners, la teva informació personal podria ser utilitzada per a altres fraus.​

Recomanacions de BBVA per crear el millor PIN

Per garantir la seguretat dels teus comptes, BBVA suggereix evitar combinacions òbvies: No usis seqüències com "1234", "1111" o dates de naixement. Utilitza números aleatoris, tria una combinació única que no estigui relacionada amb informació personal.​

Canvia el teu PIN regularment, actualitzar periòdicament el teu PIN redueix el risc que sigui compromès.​ No comparteixis el teu PIN, mantén el teu codi en secret i no l'anotis en llocs accessibles.​

Activa alertes de seguretat, configura notificacions per estar al corrent de qualsevol activitat als teus comptes. ​Recorda, la seguretat del teu compte depèn en gran mesura de la fortalesa del teu PIN. Segueix les recomanacions de BBVA per protegir els teus diners i evitar problemes futurs.