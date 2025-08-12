Confirmat: BBVA es posa seriós, mai oblidis això quan paguis amb targeta
BBVA és conscient de la complicació que alguns clients pateixen a l’hora de pagar amb targeta: és important que recordis això
BBVA ha llançat un avís important a tots els seus clients: compte amb la teva targeta. Molts usuaris no ho saben, però hi ha una xifra en concret que apareix a l'aplicació i no hi és per caprici.
El límit de targeta és una mesura de control, seguretat i responsabilitat financera. Si et fas el llest a l'hora de pagar sense mirar, pots tenir un problema més seriós del que t'imagines. BBVA ho ha volgut deixar clar amb una explicació senzilla: cada targeta té un límit de pagaments fixat per defecte.
BBVA t'ho deixa clar: això passa si arribes al límit de la teva targeta
Aquest límit depèn del teu perfil com a client, el teu historial i la teva capacitat financera. És a dir, el banc no permet que gastis més del que pots assumir. Però no és només una qüestió econòmica, també és una manera de protegir-te davant de fraus o robatoris.
Molts clients han arribat a situacions incòmodes a botigues, restaurants o compres en línia, en intentar pagar i rebre un missatge de rebuig. El motiu és haver arribat al límit de la targeta i aquí és on entra en joc l'avís de BBVA. Si no hi estàs pendent, et pots quedar sense poder pagar just en el pitjor moment.
Hi ha solució per a aquesta situació: BBVA et resol els dubtes
Una de les solucions és l'opció d'augmentar el límit de la teva targeta, BBVA ofereix aquesta possibilitat des de la seva app o des del web. Només has d'accedir a l'apartat de la teva targeta i sol·licitar el canvi. Això sí, no sempre s'aprova de manera automàtica: el banc estudia el teu cas i valora si és viable augmentar l'import que pots gastar.
A més, BBVA recorda que pots fixar límits personalitzats. Per exemple, pots establir un topall diari, setmanal o mensual. Això és útil per controlar les teves despeses, evitar ensurts i no comprometre la teva economia sense adonar-te'n.
No només has de mirar el saldo disponible
Un altre dels detalls sobre el límit de targeta que molts desconeixen és que també afecta les retirades a caixers i a les compres ajornades. Per això, no només has de mirar el saldo disponible, sinó el límit restant abans de fer qualsevol operació.
L'explicació de BBVA ha estat clara: el límit hi és per ajudar-te, no per fastiguejar-te, però si necessites més marge, el pots demanar. I si no el controles, pots quedar-te tirat sense pagar. Així que ja ho saps: revisa la teva targeta, mira si estàs a prop del topall i pren decisions amb seny
